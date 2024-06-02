MDTO yaptırmıştı: Denizcilik Fakültesi, MEÜ’ye devredildi

MERSİN / EKONOMİ

Üniversite-sivil toplum kuruluşu işbirliğinin en somut örneklerinden olan projenin devir teslim töreni, MEÜ merkez kampüsündeki fakülte binasında gerçekleştirildi. Denizcilik eğitimine büyük önem verdiklerini dile getirerek, fakülte binasının bu anlayışın bir yansıması olduğunu belirten MDTO Başkanı Cihat Lokmanoğlu, “Türkiye'nin en iyi denizcilik fakültelerinden birini üniversitemize kazandırmak için elimizden gelen katkıyı sağladık. İnşaata başlandığımızda bazı talihsizlikler yaşadık. Döviz kurundaki dalgalanmalar, inşaat maliyetlerinin yükselmesi ve pandemi gibi sebeplere rağmen projeyi 4 yılda tamamladık. Fakültemiz 2024-2025 eğitim öğretim yılının başında, Eylül ayında açılacak” dedi.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar ise modern fakülteyi nitelikli eğitim ve liyakatle tüm dünyada adı duyulan bir kurum haline getireceklerini söyledi. Çalışmalarını iş dünyasının desteğiyle çok daha iyi bir noktaya taşıyacaklarını kaydeden Yaşar, MDTO yönetimine teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından fakülte binasının üniversiteye devrine ilişkin protokol, MDTO Başkanı Cihat Lokmanoğlu ile Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar arasında imzalandı.

Öğrenciler deniz ortamını sümile edecek

15 bin 340 metrekare arazi üzerine 13 bin 850 metrekare kapalı, 9 bin 485 metrekare açık alan olmak üzere 500 öğrenci kapasitesiyle kurulan fakülte yerleşkesi 7 bloktan oluşuyor. Denizde canlı kalma eğitimlerinin verileceği dalga havuzu, istenen büyüklükte fırtına ve dalga oluşturarak öğrencilerin gerçek deniz ortamını deneyimlenmesini sağlıyor.