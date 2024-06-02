Unıque Lıfestyle, bayramda yüzde yüz doluluk bekliyor

AYDIN / EKONOMİ

Türkiye’nin en önemli tatil destinasyonlarından Aydın’ın Kuşadası ilçesi, Ramazan Bayramı'ndaki yüzde 100 doluluk oranıyla Türkiye turizminde bu sezon için konulan 60 milyon turist hedefinin startını vermişti.

Kurban Bayramı ve 2024 sezonu için de yüzde yüz doluluk hedeflediklerini belirten Unique Lifestyle Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Kağan Yurdakan “Bu sezon pandemiden önceyi hedef alıyoruz. Turist sayısının 2019 yılını geçeceğini düşünüyoruz. Ramazan Bayramı’nda yüzde yüz doluyduk. Bu bayramı da yine aynı doluluk oranıyla geçireceğimizi düşünüyoruz. Bir önceki seneye göre turist sayısı yüzde 25 oranında arttı. Genelde dış pazarda bir artış söz konusu. Balkan pazarlarından biri olan Romanya’da da bir ivme yaşanıyor. Katıldığımız fuarların da bunda çok olumlu etkileri oldu. Hem hava yoluyla hem kara yoluyla Romanya’dan turist akını bekliyoruz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Türkiye ile Romanya arasında önemli anlaşmalar imzalandı. Romanya vatandaşlarına Türkiye’ye kimlikle giriş hakkı tanınması sayıyı çok daha fazla artıracak” dedi.

İngiliz turist ortalama 10 gün kalıyor

İngiltere’den ek seferler konulduğunu, Almanya için de yeni hat seferlerin açıldığına dikkat çeken Oğuz Kağan Yurdakan, “Kuşadası’nda ana pazar İngiltere ve Almanya. Bu iki ülkeyi Bulgaristan ve Romanya takip ediyor. Rusya her zaman ilk dörde, ilk beşe girebilir ama şu an savaş dolayısıyla hangi uçağın geleceği gideceği şüpheli. Polonya’dan geçen yıl iyi sayıda turist aldık. Bölgeyi çok seviyorlar, yeni keşfediyorlar. Türki Cumhuriyetleri’nden misafirlerimiz kısa konaklıyor. İngiliz turist ortalama 10 gün kalıyor. Kuşadası, aynı zamanda Türkiye’nin en önemli kültür turizmi merkezlerinden biri. Efes Antik Kent’e yakınlığımız dolayısıyla Japonya’dan, Çin’den, dünyanın 72 milletinden de misafir ağırlıyoruz” diye konuştu.

‘Her şey dahil’ alışkanlıkları değişti

‘Her şey dahil’ tatil anlayışının yerini ‘Kişiye özel tatil’ deneyimine bıraktığını ifade eden Genel Müdür Hasan Polat ise “Artık kimse tatilde belirli bir rutinin içine hapsolmak istemiyor. Kişiselleştirilmiş tatil deneyimi sunan butik tesisler daha çok tercih ediliyor. Bu nedenle farklı konseptleri bir arada sunuyoruz. Bir gün Dünya Mutfağı’nı bir diğer gün asırlık zeytin ağaçları arasında Ege’nin yöresel lezzetlerini deneyimleyebiliyorsunuz. Oda kahvaltı sisteminin geçerli olduğu otelimizde yabancı misafirler kişi başı yaklaşık 47 euro civarında ekstra harcama yapıyor” dedi.