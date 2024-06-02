Terbay Makina 70. yaş gününü kutladı

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

İzmir merkezli Terbay Makina, sanayideki yenilikçi yaklaşımları ve eğitime verdiği önemle adından söz ettiriyor. 1954 yılında Ahmet Kemal Baysak, Cemal Tercan, Salih Şükrü Baysak ve Şükrü Baysak tarafından kurulan firma, ülkenin sanayi ve ekonomik büyümesine paralel olarak faaliyet alanlarını genişletti. Terbay Makina, genç işsizlere meslek kazandırmak ve nitelikli ara eleman sıkıntısına çözüm getirmek amacıyla çeşitli belediyelerle iş birliği yaparak mesleki eğitim projelerini hayata geçiriyor. Terbay Makina’nın bu girişimleri, gençlerin meslek sahibi olmalarına ve sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkılar sağlıyor.

Nitelikli kalifiye eleman sıkıntısının çözülmesi için gençlerin mesleki eğitime daha fazla yönelmesine yönelik İzmir’deki odaların birlik olması gerektiğini söyleyen Terbay Makina Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Baysak, “1985 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın izniyle Terbay Makina bünyesinde kurulan ve "çıraklık okulu" olarak tanımlanan İzmir Mesleki Eğitim Merkezi eğitim ve öğretime başladı. Çıraklık okulunun meslek lisesinden farkı, çıraklık okulu direkt fabrikanın, üretimin içinde. Bu gençler için daha faydalı. Merkezde bugüne kadar 2 binden fazla öğrenciye talaşlı imalat ve kaynakçılık konularında eğitim verilerek, gençlerin gelişimine katkıda bulunduk” diye konuştu.

“Üniversite sevdasını bırakın”

Terbay Makina Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Tercan da sektördeki ara eleman sıkıntısına dikkati çekerek gençlere üniversite sevdasını bırakın, çıraklık eğitimi alın diye seslendi. Tercan, “Terbay’da çalışanların çoğu çıraklık mezunu. Buradan ailelere seslenmek istiyorum, çocuğumu üniversite mezunu yapacağım diye ne kendinizi ne de çocuğunuzu harap edin. Çıraklık eğitimi alsınlar, altın bileziği bileklerine takarak hayatlarını kurtarsınlar” dedi.