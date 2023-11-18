İstanbul Valisi Gül'den "fırtına" uyarısı
İstanbul Valisi Davut Gül, kentte beklenen fırtına konusunda tedbirli olunması uyarısında bulundu.
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Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da devam eden yağışların yarın da etkili olmasının beklendiğini kaydetti.
Rüzgarın etkisini artırarak kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini aktaran Gül, "Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım." ifadesini kullandı.