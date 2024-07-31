İTB YK Başkanı Kestelli: Yükte hafif, pahada ağır üretelim

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İzmir Ticaret Borsası (İTB) temmuz ayı meclis toplantısında yükte hafif pahada ağır üretimin artırılması gerektiğini vurgulayan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “Tarım ürünlerinde kilogram başına ihracat değeri yüzde 6,4 düşüşle 1,30 dolar olurken, sanayi ürünlerinde kilogram başı değer 1,74 dolar olarak gerçekleşti. Ülkemiz adına bu asla göz ardı edilmemesi gereken bir konu Eğer gelişmiş ülkeler arasındaki yerimizi almak istiyorsak yükte hafif pahada ağır üretim alanında mesafe kat etmeyi başarmalıyız” dedi.

Çin ve Polonya’nın kilogram başına ihracat gelirinin Türkiye’nin iki katına ulaşmışsa durup düşünmekten daha fazlasını yapmak zorunda olduğunu vurgulayan Kestelli, “Türkiye olarak Çin, Hindistan, Vietnam, Mısır ve benzer daha birçok ülke ile ucuz işgücüne dayalı fiyat rekabeti yapma şansımız artık mümkün değil. Açıkçası bu tarz bir rekabet avantajı sağlamayı da hiçbirimiz istemeyiz. Toplumun tüm kesimlerinin refah içinde yaşadığı, kişi başına düşen gelir seviyesinin 30-40 bin doların üzerine çıktığı bir ekonomik yapıyı tesis etmek hepimizin önceliği olmalı” diye konuştu.

“İhracat emniyet supabı”

Güncel ekonomik koşullarda işleri büyütmeden ziyade mevcut işleri sorunsuz devam ettirmenin çok güç olduğunu aktaran Kestelli, “Birçok sektörde buna şahit oluyoruz. Örneğin son bir yılda, tekstil ve hazır giyim sektöründeki 100’ün üzerinde firmamızın işlerini Mısır’a taşıdığı, sektördeki işgücü kaybının 100 bini aştığı ifade ediliyor. Ekonomik istikrarsızlığın neden olduğu bu durumun sektörde ve bağlantılı iş alanlarında nasıl bir etkisinin olacağını orta ve uzun vadede çok daha net görüyor olacağız. Böyle durumlarda ihracat; işlerin sürmesi, istihdamın olumsuz etkilenmemesi için adeta bir emniyet supabı görevi üstleniyor. Ancak, ihracatçılarımızda maliyetlerdeki artış ve döviz kurlarındaki eksik değerlenme nedeniyle küresel piyasalarda rekabetçi olamadıklarından şikayetçiler” ifadelerini kullandı.

“İTTM Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri ağına dahil oluyor”

İzmir Tarım Teknoloji Merkezi’nin (İTTM) çok önemli bir başarıya imza attığını söyleyen Kestelli, “İTTM öncülüğünde aralarında Borsamızın da yer aldığı sekiz ortak kurum tarafından yapılan başvuru sonucunda ‘AgrInnovate European Digital Innovation Hubs (EDIH)’ projemizle, kısaca ADİM olarak adlandırılan Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri ağına dahil olmaya hak kazandık. Kâr amacı gütmeyen ADİM'ler; yatırım öncesi test, eğitim ve beceri geliştirme, yatırım bulma desteği, ağ oluşturma ve inovasyon ekosistemlerine erişim gibi hizmetler sunuyor. Yüzde 50’si Avrupa Birliği hibesi olmak üzere toplam 2 milyon Euro bütçeli projemiz ülkemizden seçilen beş projeden birisi oldu” açıklamalarında bulundu.