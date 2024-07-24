İTTM, Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi olmaya hak kazandı

İZMİR / EKONOMİ

Dijital Avrupa Programı’nın en önemli mekanizmalarından biri olan ve Türkiye sanayisinin, KOBİ’lerinin ve kamu kurumlarının dijital dönüşümündeki önemli aktörlerden birisi olacak olan Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri’nin (ADİM) ülkemizdeki temsilcileri belli oldu. Avrupa Komisyonu’nun çağrısı sonucunda, AB çapındaki 151 merkezden oluşan ADİM ağına Türkiye’den dahil olmaya hak kazanan 5 projeden biri de İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM) oldu.

İTTM’nin İTTM Tarım Teknolojileri Girişim A.Ş. koordinatörlüğü altında İzmir’den onaylanan tek proje olduğunu söyleyen İzmir Ticaret Borsası (İTB) ve İTTM Tarım Teknolojileri Girişim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “KOBİ’lerin ve kamu kurumlarının dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla İTTM öncülüğünde tüm Türkiye’ye yönelik faaliyet sunacak Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi’nin (ADİM), AB politikalarının hayata geçirilmesinde, şirketlerin ve kamu sektörünün yeşil ve dijital dönüşümünün desteklenmesinde önemli bir araç olması bekleniyor. AgrInnovate ADİM Projesi, tüm Türkiye’de tarım ve gıda sektörlerinin dijitalleşmesine destek vererek yapay zekâ, nesnelerin interneti (IOT), blok zincir gibi ileri düzey teknolojilerin bu sektörlere verimliliği ve üretkenliği artırmak amacıyla entegre edilmesi için KOBİ’lere ve bu alanlardaki araştırmacılara destek verecek. İTTM olarak tarımın dijitalleşmesine önemli katkı sağlayacağımıza inanıyorum” dedi.

AgrInnovate EDIH Konsorsiyumu’nun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yürütülen ulusal seçim sürecinde 80’den fazla başvuru arasından son 17’ye kalarak AB başvurusuna hak kazandığını söyleyen Kestelli, “AB tarafından açılan çağrıya yapılan başvuru neticesinde de Türkiye’den fon almaya hak kazanan 5 ADİM’den biri oldu. Konsorsiyumumuza dört yıl için 996 bin 300 Avro hibe tahsis edildi” diye konuştu.

Avrupa Birliği tarafından verilecek 4,5 milyon Avro’luk hibe ile birlikte toplam 9 milyon Avro büyüklükte yatırımla kurulacak olan beş konsorsiyum, Avrupa’da faaliyet gösteren 151 ADİM’le aynı ağda yer alarak AB çapındaki çalışmalara katkıda bulunacak. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlaması beklenen bu merkezler 48 ay boyunca bulundukları bölgede başta KOBİ’lerin ve kamu kurumlarının dijital dönüşümlerine öncülük edecek.

Konsorsiyum 8 ortaktan oluşuyor

İTTM Tarım Teknolojileri Girişim A.Ş. liderliğinde kurulan AgrInnovate EDIH konsorsiyumun ortakları arasında İzmir Ticaret Borsası, Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR), Yaşar Üniversitesi İmecemobil Tarım Platformu Elektronik Hizmetler Tic. A.Ş., Neohub Teknoloji Yazılım Pazarlama ve Danışmanlık A.Ş., Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) ve İzmir Kalkınma Ajansı yer alıyor.