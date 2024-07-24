Batı Anadolu Grubu ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı

İZMİR / EKONOMİ

‘Ortak mirasımız, merkezinde insan olan sürdürülebilir dönüşüm’ başlığıyla yayımlanan raporda; yurt içi pazarların yanı sıra 4 kıtada 30’dan fazla ülke için üretim yapan Batı Anadolu Grubu şirketlerinin çevresel, sosyal ve yönetişim faaliyetlerinin çıktıları ve hedefleri ele alındı.

Raporda Batıçim, Batısöke, Batıliman, Batıbeton ve Batıenerji şirketlerinin faaliyet alanlarında yarattığı değer ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) için sağladıkları katkılar aktarıldı.

Misyonları ve hedefleri hakkında bilgi veren Batı Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş, “Çevresel ve toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme rolünü üstleniyoruz. Paydaşlarımızın memnuniyeti ve bölgemizde sürdürülebilir kalkınmaya değer katma azmiyle yenilikçilik ve sürdürülebilirlikle öne çıkan lider bir sanayi topluluğu olmayı istiyoruz. Grup olarak sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için stratejik adımlar atıyoruz. İş operasyonlarımızı yeniden değerlendiriyor, enerji verimliliği ve atık yönetimi gibi alanlarda geliştirmeler yapıyor, tedarik zincirimizi sürdürülebilir malzemeler ve tedarikçilerle güçlendirme çabalarına odaklanıyoruz” diye konuştu.