EGOD Başkanı Torun: Yaz sonu otomobillere büyük zam gelecek

İZMİR / EKONOMİ

Güvenlik paketi zorunluluğu getiren bu uygulama öncesi satıcıların ciddi kampanyalar yaparak bu pakete sahip olmayan sıfır araçları elden çıkarmak istediğini vurgulayan Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Başkanı Mehmet Torun, “Ağustos ayına ertelenmiş olan bu uygulamanın bir daha ertelenmesi ihtimali düşük. Bu güvenlik donanımlarının fiyata etkisi üç ila beş bin euro kadar olacak. Günümüz şartlarında bu rakam hiç de az değil” dedi.

Şu an süren kampanyalar ile otomobil fiyatlarının yılbaşı rakamlarının altına indiğini söyleyen Torun, “Yüksek enflasyon ve bankalarda yaşanan kredi zorluklarına rağmen sıfır otomobil satışları arttı. Finansmana erişim anlamında yaşanan tüm zorluklara rağmen haziran ayının sonuna kadar satılmış otomobil sayısı yaklaşık 600 bine ulaştı. Aylık 100 bin satış ortalamasının bu ay 140 binlere ulaşacağını düşünüyorum. Bu durumda 2024 otomobil satışları 1.1 milyona ulaşacaktır” diye konuştu.

İkinci el piyasası durdu

Güvenlik paketi zorunluğu ile yapılan kampanyaların sıfır otomobil satışını arttırmasıyla ikinci el piyasasının da durduğunu vurgulayan Torun, "Bankalar ikinci el otomobil için zaten az sayıda kredi veriyor. Sıfır araçlar için de kredilerde çok ciddi bir düşüş var. 2 milyon TL'lik bir araba için çekebileceğiniz maksimum kredi 300-400 bin TL oluyor. Vatandaş çektiği krediyi de 1 yıl içerisinde iki katı olarak ödemek zorunda. Bu durum mantıklı değil" sözlerine yer verdi.

Haziranda reel bazda ikinci el araç fiyatlarındaki düşüşün dikkat çekici boyutlara ulaştığının altını çizen Torun, “Haziranda aylık bazda düşüş ise yüzde 1,8 oldu. Ocak-Haziran arası dönemde reel fiyatlarda yüzde 13,4'lük düşüş görüldü” dedi.

Sahte yedek parça kazalara sebep oluyor

Sektörde sahte yedek parça sorunu olduğunu aktaran Torun, çok fazla sahte üretim yapıldığına dikkat çekti. Ülkeye sahte üretim yapılmış ürün ithalatının da gerçekleştirildiğini ifade eden Torun, "Bir şekilde bir kanaldan bunlar giriyor. Yurt içinde de merdiven altı diye tabir ettiğimiz yerlerde üretilen yedek parçalar insan sağlığını gerçekten çok ciddi tehdit ediyor. Çünkü yaşanan kazaların yüzde 40'ı araç kaynaklı" diye konuştu.