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Bir soğuk içecek grubuna zam geldi: İşte yeni fiyat listesi...

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir soğuk içecek grubunun ürünlerine zam geldiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Bir soğuk içecek grubuna zam geldi: İşte yeni fiyat listesi...
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Uludağ İçecek grubu ürünlerinde fiyat artışı yaşandığını duyurdu.

Dündar'ın açıklamasına göre, Uludağ Limonata ve 1 litrelik Frutti extralar yüzde 15 ile yüzde 19.5 oranında zam görüldü.

Güncel fiyat listesi

Fiyat artışı yaşanan ürünlerin yeni fiyatı ise şöyle:

300 ml frutti extra pet - 20.00 TL

250 ml frutti extralar cam - 25.00 TL

250 ml şişe gazoz ve portakal - 20.00 TL

2 lt limonata - 70.00 TL

1 It limonata - 40.00 TL

1 lt meyvelim - 40.00 TL

1 lt frutti extra - 35.00 TL

330 ml pet limonata - 20.00 TL

250 ml Cam limonata - 27.50 TL

250 ml pet limonata - 17.50 TL

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