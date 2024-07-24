MSC Cruises’in lüks gemisi Explora I, bu yaz Türkiye’ye 8 kez uğrayacak

İZMİR / EKONOMİ

Explora Journeys, gezginleri okyanusla, kendileri ve çevreleriyle buluştururken, konuklarına “okyanusun ruh hali”ni deneyimleme fırsatı sunuyor.

Ultra lüks segmentte hizmet veren Explora Journeys’in ilk gemisi Explora I, tümü teraslı 461 suite sahip. Explora I’in 16 bin 600 metrekarelik ortak alanları sanat eserleriyle özelleştirilmiş ve yenilikçi bir tasarıma sahip.

248 metre uzunluğu, 32 metre genişliği, 56 metre yüksekliğiyle bir yolcu gemisinden çok bir süper yat olan Explora Journeys gemilerinin tasarımı, başarılı İngiliz tasarımcı ve mimar Martin Francis’e ait. Explora Journeys, özel filosunu 2028 sonuna kadar 6 gemiye genişleterek konuklarına sunduğu ayrıcalıklı hizmetleri çeşitlendirmeyi planlıyor.

Explora I’in, Doğu Akdeniz rotalarında İstanbul’a öncelikli olarak yer verdiğini dile getiren MSC Cruises Türkiye Ülke Müdürü Işın Hekimoğlu, Asya ve Avrupa’nın birleşme noktası olan İstanbul’un, coğrafi ve kültürel konumu nedeniyle her zaman Avrupalı yolcular tarafından en çok merak edilip ziyaret edilmek istenen şehirlerin başında geldiğini ifade ederken, bu nedenle Explora I için de İstanbul’un rotalarda her zaman yer alacağının altını çizdi. Hekimoğlu, Explora I’in, 2024 yaz programları kapsamında İstanbul’un yanı sıra Bodrum, Bozcaada, Kuşadası ve Marmaris limanları dahil olmak üzere 8 kez Türkiye’ye uğrayacağını sözlerine ekledi.