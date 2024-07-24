Süt hayvanlarının kesilmemesi için mandıra kuracaklar

TEMEL AKBAŞ / ESKİŞEHİR

Çiğ sütün maliyetleri karşılamadığından dolayı üyelerinin hayvancılığı bıraktığına dikkat çeken Eskişehir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (ESDSYB ) Yönetim Kurulu Başkanı Gazi Küçükarslan, “Çiğ süt fiyatının sabit kalmasına rağmen son dönemde yeme 3 kere zam yapıldı. Üreticilerimiz süt para etmediği için hayvanlarını kesiyor. İki yıl önce birliğimize kayıtlı 180 bin olan hayvan sayımız şu anda 112 bine kadar düştü. Üyelerimizin yüzde 30’u hayvancılığı bıraktı. Bu sayı her geçen gün artmaya devam ediyor” dedi.

Son dönemde yaşanan finansal sorunlara da değinen Küçükarslan, “Üreticimiz kazanmıyor. Süt alan fabrikalar üreticiye ödemelerini geç yapmaya başladı. Bu da üreticiyi zora düşürdü” şeklinde konuştu.

“Kendi markamızla, kaliteli süt ürünleri üreteceğiz”

Eskişehirli süt üreticilerinin ayakta kalması için bir proje üzerine çalıştıklarını belirten Gazi Küçükarslan, sözlerine şöyle devam etti: “ Kendi markamızla yüksek kalitede süt ürünleri üretmek ve bölge ekonomisine katkı sağlamak amacıyla üretim tesisi kurmaya hazırlanıyoruz. Birlik olarak hayata geçireceğimiz mandırada sütümüzü işleyip paketleyerek nihai ürün haline getirmek istiyoruz. Elden toplayacağımız sütler mandıramızda hijyen kuralları içerisinde işlenerek başta peynir olmak üzere tereyağ ve yoğurt gibi çeşitli ürünlere dönüştürülecek. Ürünleri belediyeler aracılığıyla halk marketlerinde Eskişehir halkına sunmayı planlıyoruz. Bu proje sektördeki kaliteyi ve rekabeti artıracaktır.”

Eskişehir’de hayvancılığın devam etmesi için ilgili kurum ve kuruluşların projelerine destek vermesi gerektiğine vurgu yapan Küçükarsalan, “Şehrimizdeki hayvan sayısının azalmaması için hayata geçireceğimiz bu projeye başta belediyelerimiz olmak üzere tüm şehrin destek vereceğine ve sürdürülebilir bir hayvancılık için sahip çıkacağına inanıyoruz” diye konuştu.