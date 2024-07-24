Konya Şeker ve Çumra Şeker’de kapasite artırılıyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Tarım sektörünün lider kuruluşu Konya Şeker, ülke ve bölge ekonomisine katkı sunmak amacıyla kapasite artırımı gerçekleştiriyor. Konya Şeker ve Çumra Şeker kampüsünde gerçekleştirilen kapasite artırım çalışmaları ile daha fazla pancar işleme kapasitesiyle pancarın stokta bekleme süreleriyle ilgili bozulmaların da önüne geçilmiş olacak.

Kalite standartları artacak

Yapılan kapasite artırımlarının ekonomiye ve istihdama önemli ölçüde katkı sağlanacağı bilgisini paylaşan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, teknolojik yeniliklerle birlikte, üretim verimliliği ve kalite standartlarının daha da gelişme kaydedeceğini söyledi. Toplam maliyeti 995 Milyon olan yatırımla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erkoyuncu, “Konya Şeker ve Çumra Şeker kampüslerimizde kapasite artırım çalışmalarımız başladı. Yapılan çalışmalar tamamlandığında ülke ve ekonomisine katkı sunmanın yanı sıra daha fazla üretim ve işleme kapasitesi ile pancar bozulmalarının da önüne geçmiş olacağız. Çumra Şeker kampüsümüze kapasite artırımıyla birlikte pancar kesme makinası, difüzyon kulesi, haşlama teknesi, kireçleme teknesi, şeker kurutma- soğutma ünitesi, kristal santrifüj, kurutma soğutma ünitesinin olduğu bina ile şeker pişirim kazanı kazandırıyoruz. Konya Şeker kampüsümüze ise yine difüzyon kulesi, haşlama teknesi, ilave pancar kesme makinası, kireçleme teknesi ve pişirme kazanı kazandırılacak. Yaptığımız bu kapasite artırımı ve yatırımlarla Çumra Şeker’in hedef kapasitesinin 20 bin ton, Konya Şeker’in ise 12 bin ton olmasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

"Kendini 1 yılda amorti edecek"

Başkan Erkoyuncu, tüm ekipmanların taşınabilir olduğuna da dikkat çekerek; “Konya Şeker’e yaptığımız yatırım kendini 1 yılda amorti edecek bir yatırım. Sadece inşaat maliyetleri ve diğer alacağımız küçük ekipmanların maliyetlerini 1 yılda bu sistemle amorti edeceğiz. Ekipmanlarımızın hepsi taşınabilir ekipmanlar ve süreç tamamlanıp Cihanbeyli’ye taşınacağımızda ekipmanlarımızı da götüreceğiz.”