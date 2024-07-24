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Plant Mini, 2024 yaz kreasyona ait 40 ürününü tanıttı

Plant Mini & Kids kurucusu Doğa Karabağ, Plant Mini 2024 yaz kreasyona ait kataloğundaki 35 farklı tasarımına ait 40 ürününü tanıttı.

Haber Merkezi
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Plant Mini, 2024 yaz kreasyona ait 40 ürününü tanıttı
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İZMİR / EKONOMİ

‘Eğlenceli, çizgiler ile rahatlık’ sloganıyla yola çıkan Plant Mini & Kids’in 6 - 9 aydan 7 yaşa kadar çocukların tarzını belirlediğini söyleyen Plant Mini & Kids kurucusu Doğa Karabağ, “Ürünlerinin kalitesi, özgünlüğü ile fark yaratmaya devam ediyoruz. Plant Mini & Kids yüzde 100 organik dokuma veya örme kumaşlar ile üretilmiş, solventsiz vegan boya teknolojisi ile yaratmış baskılı tasarımlar ile daha önce örneklerine rastlanmamış kıyafetler sunuyoruz” dedi.

Plant Mini & Kids’e ilgi gösteren tüm müşterilerine teşekkür ettiğini, müşterilerden gelen her geri bildirime göre başta Ar-Ge çalışmaları olmak üzere tüm süreçlerini an ve an revize ettiğini söyleyen Karabağ, “2024 Sonbahar kreasyon ve üretim hazırlıklarına da başladık. Her mevsime özgü tasarımlı yeni ürünlerimiz Eylül ayında satışa sunulacak. Plant Mini & Kids’i tüm mecralarda takip etmeye davet ediyorum” diye konuştu.

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