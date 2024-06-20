İZDENİZ’in Midilli seferlerine bir ayda 2 bin 976 bilet alındı

İZMİR / EKONOMİ

2023 yılında 4 bin 262 Midilli bileti alınırken bu yıl bir ayda 2 bin 976 bileti alındı. İlginin devam etmesi durumunda seyahat sayılarının iki ya da üçe katlanması bekleniyor. Seferler 27 Eylül’e kadar iki gemiyle devam edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZDENİZ tarafından yapılan “Rotamız Midilli” seferlerinin yeni sezonu başladı. Yılın ilk turunu geçtiğimiz Ramazan Bayramı’na özel yapan İZDENİZ, 3 Mayıs itibariyle düzenli seferleri başlattı. Bu yıl kapıda vize uygulamasıyla ilginin arttığı İzmir-Midilli seferleri, çarşamba ve cuma kalkışlı olmak üzere haftada iki kez düzenleniyor.

Seferler 27 Eylül’e kadar devam edecek

2024 yaz dönemi seferleri, 27 Eylül 2024 tarihinde bitecek. 20 yılı aşkın bir sürede İzmir Limanı’ndan hareket ederek uluslararası sularda ilk bayrak dalgalandıran yolcu gemisi olma özelliğini taşıyan İhsan Alyanak Gemisi’ne bu yıl İZDENİZ’in ikinci yüksek hızlı gemisi Prof. Dr. Aziz Sancar eşlik ediyor. Bu yıl sefer sayısı yüzde 143 artırılarak sezon boyunca 41 sefer yapılacak. Artan talep doğrultusunda konulacak ek seferlerle bu sayı artabilecek. Seferler, her çarşamba ve cuma saat 08.30’da İzmir Alsancak Limanı’ndan gidiş, her cuma ve pazar ise saat 17.00’de Midilli Limanı’ndan dönüş şeklinde yapılıyor. Midilli Limanı’ndan İzmir Alsancak Limanı’na uzaklık 64 deniz mili.