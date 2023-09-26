İZKOOP, yeni projesi için kolları sıvadı

NURETTİN BAKİ / İZMİR

Geçtiğimiz aylarda Nobili Park Airport projesine başlayan İZKOOP, şimdilerde aynı bölgede Grand Port için kolları sıvadı. Konut Yapı Kooperatifi İZKOOP markasıyla Aralık 2022’de üye kayıtlarına başlayan kooperatif, yeni projesi Grand Port’un tanıtım toplantısını Bornova’da yer alan merkez ofisinde gerçekleştirdi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Üyesi ve İZKOOP Genel Müdürü Çağlar Kalkan, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, “İZKOOP olarak vizyonumuz, güvenli ve modern konutları, güvenilir yatırım sistemiyle üyelerimize sunmak, Konut Yapı Kooperatifçiliğini şeffaf, açık ve hedefe yönelik yönetim anlayışı ile hayata geçirmektir. Bu vizyon doğrultusunda ortaya koyduğumuz projelere GRAND PORT ile bir yenisini daha ekliyoruz. Ülkemizde her geçen gün artan konuta ulaşım sıkıntısını ortadan kaldırmak, üyelerimize mutlu bir yaşam ortamı ile risksiz ve getirisi yüksek yatırım fırsatları sunmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” dedi.

“Bin 500 kişi konut sahibi olacak”

Projede bin 500 kişiyi konut sahibi yapmayı hedeflediklerini söyleyen Kalkan, “İZKOOP olarak en önemli değerimiz şeffaf bir yönetim anlayışı ve üyelerimizle karşılıklı güven unsurudur. Bu sebeple üyelerimize, ailemize katılmadan önce süreci tüm detaylarıyla anlatmayı ve devamında da sürekli iletişim halinde kalmayı önemsemekteyiz. Grand Port projesiyle, 3 yıl içerisinde 340 bağımsız bölümde Bin 500 üzerinde kişiyi mutlu yaşam alanlarına kavuşturmayı hedeflemekteyiz” ifadelerini kullandı.