Gaziantep’in Düzbağ Projesi, Su Çalıştayı’nda konuşuldu

GAZİANTEP

Suyun kaynağından içme ve kullanma suyu tedarik zincirinin bir bütün olarak ele alınması, suyun güvenli bir şekilde evlere gelebilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalıştay Gaziantep’te düzenlendi. Çalıştaya Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki katıldı.

Çalıştaya katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehrin su sıkıntısı yaşamaması için hayata geçirilen Düzbağ Projesi’ni, yapılan yatırımları, deprem sonrasında yürütülen çalışmaları ve tarımsal sulama için hayata geçirilen kanal projelerini anlatarak örnekler verdi.

GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler çalıştayın açılışında Kahramanmaraş depremleri sonrası hasar alan hatların hızlıca onarılması ve su temininin sorunsuz iletimi için yapılanların sürecinden bahsederek Düzbağ Projesi’ne değindi. Sönmezler ayrıca, kayıp kaçakların önlenmesi için de teknik bilgiler verdi.

Çalıştayın açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, 6 Şubat’ta yaşanan afetten etkilenen illerden birisi olan Gaziantep’te çalıştayın yapılmasının önemini vurgulayarak şunları söyledi:

“Bugün kullanma suyunun planlarının hazırlanması noktasında duyarlılığı arttırmak için başta yerel yönetimler olmak üzere ilgili kurumlarda hassasiyeti arttırarak devam etme konusunda yapılacak çalıştayın başlangıcındayız. Ülke olarak su stresi yaşıyoruz. 2030’a kadar gerekli tedbirler alınmazsa su fakiri olan ülkeler kategorisine gireceğiz. Tedbirleri almak zorundayız. Bütün kurumlar bu konuda çalışıyor.”

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı ve yeni yapılacak çalışmalara değinen Tiryaki sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yerel yönetimler artık kamu görevleri için de çalışıyor. Kaynaktan musluğa kadar geçen bütün süreçlerde ciddi çalışmalar var. Tarımdaki vahşi sulamadan sanayideki endüstriyel kullanmaya kadar içme sularındaki kayıp kaçaklarında önlenmesi için çalıştay önemli olacak. Bize düşen görev burada çıkan sonuçlardan faydalanmak. Bu önemli çalışmaya ev sahipliği yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim.”

Gaziantep’te su konusunda yapılan çalışmalara değinen Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin ise açılışta yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Deprem sonrasında alacağımız derslerle bundan sonrası ile ilgili yapılması gerekenleri acil yapmamız gerekiyor. Burada konuyla ilgili yetişmiş insan gücü beşeri sermaye var. Su medeniyettir. 2014 yılında göreve geldiğimizde su sıkıntısını gördük. İlk önce vatandaşları bilinçlendirme için çalışmalar hazırladık. Düzbağ Projesi bundan sonra başlattık. Ankara’da temaslarda bulunduk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteği ile proje hayata geçti. 130 kilometreden su getirdik. Eğer bu olmasaydı şu anda su sıkıntıları yaşayabilirdik.”

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de açılıştaki konuşmasında toplantının önemine dikkat çekerek, “Su konusu belki de ülkenin geleceğini şekillendirecek. Kaynaklardaki kayıp için anılacak önlem ileride yaşanacak sorunların önüne geçmesine vesile olunacak. Ülkemizin her yerinde su konusu konuşuluyor artık. Suyun doğru yönetilmesi, sistemin doğru kullanılması gerekiyor” diye konuştu.

Tarım Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalıştayda halk sağlığını korumayı, kaynaktan musluğa bütün risklerin afete dönüşmeden önce bertaraf edileceği ve kısıtlı olan suyumuzun en verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla Türkiye’de ilk olarak “İçme ve kullanma Su Güvenliği Planı” hazırlayacak.

Gaziantep pilot il seçildi

Deprem, taşkın, kuraklık gibi doğal afetler başta olma üzere, kimyasal, biyolojik, radyoaktif, nükleer (KBRN) ajanlara bağlı risklere ilişkin terör saldırıları ve siber saldırıları ele alan; afet öncesinde, afet esnasında ve sonrasında gerçekleştirilecek çalışmalar ile acil durum planlarını da ihtiva edilmesi için pilot bölge olarak seçilen Gaziantep’in “Gaziantep Kaynaktan Musluğa İçme ve Kullanma Su Güvenliği Planı”na yönelik proje için ise 2023 yılı sonunda çalışmaların tamamlanması amaçlanıyor.