İzmir Atatürk OSB, Türkiye’nin en çok katkı veren 3. OSB’si oldu

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’nin en köklü ve modern OSB’leri arasında yer alan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen OSB Yıldızları Araştırması’ndan ödülle döndü.

Gebze Bilişim Vadisi’nde düzenlenen ödül törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü, OSB başkanları ve sanayiciler katıldı. İzmir Atatürk OSB, organizasyon kapsamında verilen ödüllerden “En Çok Katkı Veren OSB” kategorinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Törende ayrıca İzmir Atatürk OSB’de faaliyet gösteren DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş., BS Group Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Etkin Tıbbi Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. çeşitli kategorilerde ödül aldılar.

İzmir Atatürk OSB’den yapılan açıklamada, şu görüşler yer aldı: “Yaptığımız yatırımlarla ve katıldığımız projelerle çevreci kimliğimizi üretimin her alanına yansıtmaya devam ederek, ekonomimize yön vermeye aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz.”