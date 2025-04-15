İzmir Atatürk OSB’den geleceğe yatırım

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Vakfı Kadınlar Kulübü’nün çalışmalarıyla bölge içerisinde yapımına başlanacak ve tamamlandığında T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edilecek anaokulu binasının temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene Çiğli Kaymakamı Fatih Görmüş, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şuayip Üner, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile İAOSB Vakfı Kadın Kulübü üyeleri katıldı.

Törende konuşan İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, “Temelini attığımız bu anaokulu sadece bir eğitim kurumu değil aynı zamanda geleceğe olan inancımızın, insana ve topluma duyduğumuz saygının somut bir yansıması. Bölgemiz, bugüne kadar sadece üretime değil aynı zamanda eğitime, bilgiye ve insana verdiği değerle yol aldı. Biz biliyoruz ki sürdürülebilir kalkınma ancak nitelikli insan gücü ile mümkün olabilir. Bu doğrultuda attığımız her adımda eğitim ve insanı odağımıza alıyoruz. Bugün burada temelini attığımız anaokulu ise bunun en güzel örneklerinden birisi” diye konuştu.

Özellikle kadın istihdamı konusunda gösterdikleri hassasiyete dikkat çeken Karace, “Bölgemizde çalışan kadınlarımıza pozitif ayrımcılık sağlayan uygulamalar geliştiriyoruz. Çocuk sahibi olan kadın çalışanlarımızın bu sayede işe dönüşü çok daha kolay olacak. Anneler artık çocuklarını güvenle bırakabilecekleri onları çağdaş yöntemlerle eğiten bir kuruma sahip olacaklar. Dolayısıyla çalışma hayatlarına ara vermeden üretim sürecinin değerli birer parçası olmaya devam edecekler” dedi.