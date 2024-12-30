İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: “2025’te projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz”

İZMİR / EKONOMİ



İzmir Kültürpark’ta ilk kez düzenlenen Yeni Yıl Festivali’ni ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmirlilerin yeni yılını kutladı. 2024'ün güzel başlangıçların yılı olduğunu ifade eden Tugay, “Bu yıl arkadaşlarımızla birlikte geleceği planladık. 2025, İzmir için yatırımlar yapacağımız, projelerimizi bir bir hayata geçireceğimiz bir yıl olacak” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte ilk kez düzenlenen Yeni Yıl Festivali’ni ziyaret eden Tugay, alanı dolduran 7’den 70’e İzmirlilerle hatıra fotoğrafı çektirerek yurttaşların yeni yılını kutladı.

İzmirlilere seslenen Tugay, “Sevgili İzmirliler, değerli komşularım, bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2024 yılı bizler için acı tatlı birçok olay yanında aslında bizim yönetimimizle birlikte yeni başlangıçların olduğu bir yıl oldu. Bu yıl arkadaşlarımızla birlikte geleceği planladık. 2025, İzmir için yatırımlar yapacağımız, projelerimizi bir bir hayata geçireceğimiz bir yıl olacak. Çocuklarımız için, gençlerimiz için, kadınlarımız için, yaşlılarımız için, engelli yurttaşlarımız için, üreticilerimiz için, velhasıl tüm İzmir için çok güzel projeleri hayata geçireceğiz. 2025’in İzmir’imiz için çok güzel bir yıl olmasını diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.



“Çok çalışacağız”



Tugay’ın yeni yıl mesajına şehrin birçok noktasında devreye giren “Yeni yılda çok çalışacağız” temalı kampanya afişlerindeki QR kodla da ulaşılabiliyor. Kod okutulduğunda Tugay’ın mesajının bulunduğu videoya yönlendirme yapılıyor.