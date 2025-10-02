İzmir, savunma ve havacılıkta yatırım vizyonunu konuşacak

İZMİR / EKONOMİ

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD), yatırım ve finans dünyasını dördüncü kez İzmir’de buluşturmaya hazırlanıyor. 7 Ekim 2025’te Swissotel Büyük Efes’te gerçekleştirilecek ESİAD IV. Yatırım Zirvesi, bu yıl “Savunma ve Havacılık Sanayii” temasıyla düzenlenecek. Yüksek teknoloji, Ar-Ge ve küresel rekabet gücünün merkezinde yer alan sektör, zirvede hem Türkiye’nin yatırım gündemi hem de İzmir’in potansiyeli açısından masaya yatırılacak. Zirve öncesi açıklamalarda bulunan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, “Artık geleneksel hale gelen ESİAD Yatırım Zirvesi, iş dünyasının vizyonunu genişleten, yeni iş birliklerine kapı aralayan, öğrenme ve etkileşim zemini haline geldi. İş dünyasının temsilcilerini ve tüm sektör bileşenlerini burada, yeni yatırım fırsatlarını keşfetmeye ve ekonomimize katkı sağlamaya davet ediyoruz” dedi.

“Platform iş dünyasına ilham veriyor”

ESİAD Yatırım Zirvesi’nin temel motivasyonunun, yatırım ile finansmanı aynı platformda buluşturmak olduğunu hatırlatan Zorlu, zirvenin geçen yıllarda önemli bir gelişim gösterdiğini ifade etti. Zorlu, şunları söyledi: “İlk zirvemizde yatırım ortamı ve finansman kanallarını gündeme taşıyarak temeli attık. İkinci zirvede gayrimenkul ve inşaat sektörüyle birlikte ‘stratejik sektör odağı’ kavramını ortaya koyduk. Üçüncü zirvede otomotiv ve elektrikli araç yatırımlarını tartışarak sanayi dönüşümünü işin merkezine aldık. Bugün ise küresel ölçekte yükselen ve Türkiye açısından stratejik öneme sahip savunma ve havacılık sanayiine odaklanıyoruz.”

Dört yılda zirvenin yalnızca finansman modellerinin konuşulduğu bir etkinlik olmaktan çıktığını; iş dünyasının vizyonunu genişleten, yeni iş birliklerine kapı aralayan, öğrenme ve etkileşim zemini haline geldiğini aktaran Zorlu, “Bugüne kadar binin üzerinde katılımcı ve 80’den fazla konuşmacı, 100’ün üzerinde sponsor zirvemize katkı sundu. Zirvelerimizde şirketler yeni finansman yöntemleriyle tanıştı, yatırımcılarla ortaklıkların kapısı aralandı, halka arz süreçlerine daha cesur adımlar atıldı. En önemlisi de iş insanlarına, geleceğin hangi sektörlerinde nasıl bir yatırım hikâyesi yazılacağına dair yol gösterici bir bakış açısı sunduk. Bugün geldiğimiz noktada gururla söyleyebilirim ki, ESİAD Yatırım Zirvesi artık yalnızca bir toplantı değil; stratejik sektörlerde yatırım vizyonunu şekillendiren, iş dünyasına cesaret ve ilham veren bir platform haline geldi” diye konuştu.

Geleceğin teknolojileri konuşulacak

Zorlu, bu yıl zirvenin ana temasının savunma ve havacılık sanayii olarak belirlenmesinin nedenlerini şöyle açıkladı: “2024 yılında dünya savunma harcamaları 2,7 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaştı. Türkiye’nin savunma harcaması 25 milyar dolar seviyesinde, ihracatımız ise 7,1 milyar dolara çıkarak yalnızca güvenlik değil, ekonomik ve teknolojik açıdan da güçlü bir kaldıraç haline geldi. Ancak mesele rakamlardan ibaret değil. Savunma ve havacılık, özünde yüksek teknolojiye, ileri mühendisliğe ve yoğun Ar-Ge’ye dayalı bir sektör. Malzeme biliminden yapay zekaya, yazılımdan siber güvenliğe kadar pek çok alanı tetikleyen bu yapı, aslında bir ülkenin teknoloji üretme kapasitesinin en önemli göstergelerinden biri. Yani bu sektörü konuşmak, geleceğin teknolojilerini konuşmak demektir.”

Zorlu, İzmir ve Ege Bölgesi’nin bu temada özel bir yere sahip olduğunun da altını çizerek, “Şehrimiz tarih boyunca sanayi ve lojistik merkezi oldu. Bugün de havacılık kümelenmeleri, üniversitelerimizin Ar-Ge kapasitesi ve yetişmiş insan kaynağıyla savunma ve havacılık ekosisteminde güçlü bir potansiyele sahibiz. Bu alan yalnızca büyük şirketlere değil, aynı zamanda KOBİ’lere ve yan sanayiye de değer zincirine katılma imkânı sunuyor. İzmir iş dünyası için bu süreç, sadece savunma yatırımları değil, aynı zamanda katma değeri yüksek üretim ve nitelikli istihdam için de büyük bir fırsat” dedi.

“Tüm iş insanlarını ve yatırımcıları bekliyoruz”

Etkinliğe tüm iş insanlarını, yatırımcıları ve sektör paydaşlarını davet eden Zorlu, “ESİAD Yatırım Zirvesi ile hedefimiz, iş dünyamıza cesaret veren, geleceğe dair yol gösterici bir platform yaratmak. Katılımcılarımız, savunma ve havacılık sanayiinin sunduğu fırsatları yakından görecek, finansmana erişimden stratejik iş birliklerine kadar pek çok başlıkta bilgi edinecek. 7 Ekim’de İzmir’de gerçekleştireceğimiz bu buluşma, yeni ortaklıkların, yeni projelerin ve yeni vizyonların kapısını aralayacak. İş dünyasının tüm temsilcilerini bu yolculuğa ortak olmaya davet ediyoruz” diye konuştu

Zirve yoğun bir programa sahne olacak

ESİAD 4. Yatırım Zirvesi’nde vizyon konuşmasını Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hüseyin Avşar gerçekleştirecek. Kale Grubu Başkan Vekili Osman Okyay ise ana konuşmacı olacak. “Savunma ve Havacılık Sanayiinde Yatırım Dinamikleri” oturum, TC Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel moderatörlüğünde gerçekleşecek. Oturumda Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş. Genel Müdür Yardımcı Hüseyin Emre Uzer, ASELSAN Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Murat Aslan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Savunma ve Havacılık, İmalat Proje Müdürü Muttalip Tütüncü, TUSAŞ Tedarik ve Sanayileşme Başkanı Serdar Özpolat sektördeki güncel gelişmeleri değerlendirecek.

“Savunma ve Havacılık Sanayiinde Tedarikçi Perspektifi” başlıklı oturumu, Alpteknik Havacılık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yılmaz Güldoğan yönetecek. Oturumda HMS Makina Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Meydan, Kaan Makina Firma Sahibi İbrahim Sezek, Kale Pratt & Whitney Genel Müdürü Semih Pilatin, MIILUX Türkiye Genel Müdürü Yavuz Yeldan deneyimlerini paylaşacak.

“Birleşme Satın Almalar ve Fon Yatırımları” oturumunda Garanti BBVA Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Jankat Bozkurt moderatörlüğü üstlenecek. Oturumda, Heuking Hukuk Bürosu Ortağı Dr. H. Erdem Şişmangil, İş Yatırım Kurumsal Finansman Direktörü Reha Pamir, Pragma Kurucu Ortağı Özlü Yalaza, Volksbank Kurumsal Müşteri Yöneticisi Uğur Bayram söz alacak.

“Sermaye Piyasası İşlemleri, Halka Arz ve Alternatif Finansman İmkanları” oturumunda, Servo Capital Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kiziroğlu’nun moderatörlüğünde, Çağdaş Cam Mali İşler ve İnsan Kaynakları Müdürü Betül Pirinç Yıldız, İntegral Yatırım Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi İbrahim Taşdoğan, QNB Invest Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı İpek Hekimoğlu, Neo Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Genel Müdür Yardımcısı Mert Bahçecik iş dünyasına farklı finansman seçeneklerini aktaracak.