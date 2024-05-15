İzmir’de tarımsal kalkınmanın aracı kooperatifler olmayı sürdürecek

İZMİR / EKONOMİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma desteklerini kooperatifler üzerinden sağlamaya devam edecek.

Kooperatiflere ve küçük üreticilere desteklerini artırarak devam ettireceklerini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “İzmir Modeli adı verilen, belediyenin tarımsal üretimi desteklediği ve bunu kooperatifler üzerinden yaptığı bir model var. Bu model Aziz Kocaoğlu döneminde başlamıştı ve bütün Türkiye’de anlatıldı, pek çok belediye bunu örnek aldı. Bu bizim sağlam bir temelimiz. Kooperatifler küçük işletmelerden oluşuyor. Onların kooperatif çatısı altından belediyeler tarafından desteklenmesi onlara güç veriyor. Tarımsal üretimin daha nitelikli hale gelmesi için kooperatifler ve tüm kurumlar üzerinden çiftçilerimize daha iyi bir tarım yapmaları için, daha verimli tarım yapabilmeleri için, ürün seçimi için eğitimler vereceğiz. Tohumdan gübreye, mazottan ilaca kadar destek ihtiyacı duydukları her alanda destek olacağız” dedi.

Önümüzdeki dönem çiftçilerle ilişkilerini en verimli düzeye çıkaracaklarını söyleyen Tugay, “Bünyemizde hem Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, hem İzTarım şirketi var. Azami desteğimizi çiftçilerimize vereceğiz. Kırsal Bölge Planlama Dairesi Başkanlığı’nı kuruyoruz. Bu dairemiz de hem kırsalda tarım alanlarının korunmasını sağlayacak hem de kırsal bölgedeki yaşamın daha nitelikli ve kaliteli olması için yatırım planlaması yapacak. Biz insanların kırsaldaki yaşamından mutlu olmalarını istiyoruz” dedi.

“Üretimi durdurmayın, bizden yardım isteyin”

Kentteki tüm çiftçilerin yanında olduklarını ifade eden Tugay, “Bütün çiftçilere çağrımdır; şartlara bakarak yaptıkları işten vazgeçmek yerine, belediyeden yardım istesinler. Her türlü sıkıntıları için biz yanlarında olmaya hazırız. Yeter ki onlar üretmeye devam etsin. Biz de onlarla beraber çalışalım. Bu konu bizim için hep önemli olacak. Sadece İzmir için değil bütün Türkiye ve dünya için önemli olacak” İfadelerini kullandı.

“Gıda Stratejisi Eylem Planı’nı yapacağız”

Kentte yaşayan insanların gıda ihtiyaçlarının karşılanması ve bunun en sağlıklı şekilde yapılması için Gıda Stratejisi Eylem Planı’nı yapacaklarını vurgulayan Tugay, “Burada çiftçilerimizin, tarımsal üretim yapan insanlarımızın üretimlerini desteklerken, kentte yaşayanların sağlıklı gıdaya erişmeleri için gereken önlemleri alacağız. Üretim ve tüketimin daha doğal olması ve aracılardan bağımsız hale getirilmesini sağlayarak bu sistemin işlemesini amaçlıyoruz. Günümüzün kurgulanmış ticari yapısına aykırı bir durum ama neticede üreticinin daha fazla kazanması için, tüketicinin de daha doğru şartlarda gıdaya ulaşması için böyle bir uygulamaya ihtiyaç var. Ayrıca kompost tesisleri kurarak toprağın kalitesini artıracağız” şeklinde konuştu.

“İzmir’i bir pazar şehri haline getirmek istiyoruz”

İzmir’de 5 yıl içinde tarımında yeni ürünlerin gündeme geleceğini anlatan Dr.Cemil Tugay, “Tarımda daha verimli üretim, daha fazla genç, daha fazla tesis görebilirsiniz. Kooperatiflerimizin şehir merkezinde satış noktaları kuracaklar. İzmir’i bir pazar şehri haline getirmeyi düşünüyorum. Pek çok yeni üretici pazarı açmayı planlıyoruz. Bunlar üreticinin doğrudan tüketiciye ulaştığı pazarlar olacak” dedi.