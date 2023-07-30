İzmir'in Güzelbahçe ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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Yaka Mahallesi'nde yerleşim birimleri yakınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangının kontrol altına alınması için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozerle çalışma başlatıldı.
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.