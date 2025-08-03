Jak Eskinazi: “İhracat rakamlarındaki artış acı çektiğimiz gerçeğini değiştirmiyor”

İZMİR / EKONOMİ



Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) 2025 yılının ikinci yarısına başarılı bir giriş yaptı. 2024 yılı temmuz ayında 1 milyar 533 milyon dolarlık ihracat yapan Egeli ihracatçılar, 2025 yılı temmuz ayında yüzde 8’lik artışla 1 milyar 650 milyon dolarlık ihracata imza attılar. Türkiye’nin temmuz ayı ihracatıysa yüzde 11’lik artışla 22 milyar 475 milyon dolardan, 24 milyar 951 milyon dolara ulaştı. EİB’in ocak – temmuz döneminde ihracatı yüzde 1’lik artışla 10 milyar 525 milyon dolardan 10 milyar 653 milyon dolara çıktı.



Temmuz ayında Türkiye’nin ihracatının yüzde 11’lik artışla 22,4 milyar dolardan 24,9 milyar dolara, EİB’in ihracatının yüzde 8’lik artışla 1 milyar 533 milyon dolardan 1 milyar 650 milyon dolara çıkmasının ihracattaki sorunların halı altına süpürülmesine zemin hazırlamaması çağrısında bulunan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “İhracat rakamlarındaki artış, ihracatçılar olarak acı çektiğimiz gerçeğini değiştirmiyor. Üretim ve ihracatta Türkiye rakipleriyle rekabette zorlanıyor, Türk ihracatçılarının rekabetçiliğini güçlendirmemiz gerekiyor” dedi.



Türkiye'de üretimin göstergesi konumunda olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI endeksinin temmuz ayında üst üste üçüncü ay gerileyerek 45,9 düzeyinde gerçekleştiğini hatırlatan Eskinazi, şöyle devam etti “Endeks, üretimde Ekim 2024'ten bu yana en belirgin yavaşlamanın yaşandığına işaret ediyor. İşimiz Üretim Gücümüz İhracat mottosunun içini doldurabilmemiz için PMİ endeksini eşik değer olan 50 puanın üzerine taşımalıyız. TCMB’nin ihracatçılara sağladığı yüzde 3’lük döviz bozdurma desteğini 3 ay daha uzatması ihracatçılar için moral oldu. Bu adımların devamını bekliyoruz.”



Sanayi sektörleri ihracatlarını yüzde 8’lik artışla 821 milyon dolardan 889 milyon dolara yükseltirken, tarım sektörleri 2024 yılı temmuz ayında 601 milyon dolar olan ihracatlarını 2025 yılı temmuz ayında yüzde 9 büyüterek 654 milyon dolara ilerletti. Madencilik sektörü ise; 107 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı.





Demir ve demirdışı metaller sektörü 2,5 milyar doları aştı





Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, temmuz ayında ihracatını yüzde 29’luk artışla 189 milyon dolardan 243 milyon dolara çıkarırken, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, yumurta ihracatındaki 1,5 dolarlık fonun kalkmasıyla moral depolarken temmuz ayında ihracatını yüzde 32’lik rekor artışla 128,6 milyon dolardan 169,5 milyon dolara taşıdı. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 128,5 milyon dolarlık ihracat performansıyla zirvenin üçüncü sırasına adını yazdırdı. 2025 yılına başarılı bir giriş yapan Ege Tütün İhracatçıları Birliği, temmuz ayında ihracatını yüzde 24’lük artışla 90 milyon dolardan 112 milyon dolara çıkarttı.





EMİB’ten yıllık 1 milyar 365 milyon dolar ihracat



Ege Maden İhracatçıları Birliği, temmuz ayında yüzde 4’lük ihracat kaybıyla 107 milyon dolarlık ihracata imza atarken, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği temmuz ayında ihracatını yüzde 22 geliştirerek 81,5 milyon dolardan 99,3 milyon dolara taşıdı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği temmuz ayında yüzde 10’luk kayıpla 95,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.





Kuru meyve ihracatında yüzde 21’lik artış





Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin temmuz ayı ihracatı yüzde 21’lik artışla 64,5 milyon dolardan 78 milyon dolara ulaştı. Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, temmuz ayında 63,5 milyon dolarlık ihracat yaparken, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 34,5 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, temmuz ayında ihracatını yüzde 6’lık artışla 32 milyon dolardan 34 milyon dolara taşırken, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği temmuz ayında ihracatını yüzde 7’lik artışla 17 milyon dolardan 18,4 milyon dolara yükseltti.