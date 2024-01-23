Jimmy Key 6’ncı yurtdışı mağazasını Kıbrıs’ta açtı

EKONOMİ/İZMİR

Jimmy Key, yurtdışında da büyümeye devam ediyor. Türkiye’de 68 mağazaya ulaşan Jimmy Key, yurtdışındaki 6. mağazasını Kıbrıs Dereboyu Lefkoşa’da açtı.

Kıbrıs’ta açılan Jimmy Key mağazasının Lefkoşa’da 175 metre karelik alana sahip olduğu aktarıldı. Önümüzdeki beş yıl içinde Romanya'da ondan fazla mağaza açmayı planlayan, geçtiğimiz aylarda Azerbaycan'daki ilk mağazasını Park Bulvar Bakü'de açarak hizmete sunan Jimmy Key, 2024 sonuna kadar Türkiye’de de 74 mağazaya ulaşacak.

“2023’te toplam yatırım bütçemiz 60 milyonun üstünde gerçekleşti”

Jimmy Key, Türkiye, Kıbrıs, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'daki mağazaları ile bölgede lider bir moda markası olmayı hedefliyor. Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, “Küresel büyüme stratejimizin bir parçası olan Kıbrıs pazarına Jimmy Key’in benzersiz stilini ve moda anlayışını getirmekten heyecan duyuyoruz. Kıbrıs’ta ilk mağazamızı Lefkoşa’da Dereboyu mevkiinde açtık ve çok mutluyuz. 2024 yılında yurtdışında büyümeye devam edeceğiz. Jimmy Key olarak 2023 yılında toplam yatırım bütçemiz 60 milyonun üzerinde gerçekleşti. 2024 yılında bu rakamın üzerine çıkacağız” dedi.