Kaçak sanayi yapıları Bursa’da yaşamı zorluyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bir yandan sanayi baskısı diğer yandan hızlı kentleşme ile ortaya çıkan sorunlar Bursa’da 1/100 binlik çevre planı ihtiyacını had safhaya taşıdı. Kentin gelişimi için şehir içinde kalan ve kaçak durumundaki sanayi yapılanmalarının kent dışında belirlenecek alanlara taşınması beklenirken, konut ve sosyal alanların da sanayi yapılanmasıyla eşzamanlı planlanması gerektiği tartışılıyor. Bursa’nın, coğrafi yapısı ve yoğun sanayi bölgeleri nedeniyle planlama zorlukları yaşadığını vurgulayan Bursa Emlak Müşavirleri Odası (BEMO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Çelebi, “Sanayileşmeyi doğru yönetemezsek şehir yaşanmaz hale gelir. Bugüne kadar yapılan hataları telafi etmeli ve bugünden sonrasını doğru planlamalıyız. Aksi takdirde Bursa, enkaz yığınına döner. Şehir sanayiyle çevrili. Girişte, çıkışta, sağda ve solda sanayi var. Bursa’yı masaya yatırdığınızda ilk fark edilen şey sanayidir” dedi.

Çelebi, sanayi yapılanması planlanırken, konut ve altyapı planlamasında göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade ederek, “Eğitim, sağlık, parklar ve yollar gibi sosyal altyapılar, geçmişteki nüfus projeksiyonlarına göre yapılmış. Bugünün ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak. Organize Sanayi Bölgeleri kurarken, konut OSB’leri de kurulmalı. İnsanları iş yerlerine kolayca ulaştıracak, sosyal donatıları yüksek uydu kentler planlanmalı” diye konuştu.

İş gücünün şehir içinde karmaşık bir trafik ağı içinde taşındığını belirten Çelebi, “Nilüfer’den Kestel’deki sanayiye, Kestel’den Nilüfer’e insanlar gidip geliyor. Bu durum planlama eksikliğinden kaynaklanıyor. İnsanları sanayiden uzaklaştırmak yerine, sanayinin çevresinde sosyal donatıları olan yaşam alanları oluşturmalıyız” dedi. Bursa için hazırlanan Kent Anayasası’nın da tüm paydaşların katkısıyla ilerlemesi gerektiğini kaydeden Erdal Çelebi, planlı sanayileşme, adil kentsel dönüşüm ve sosyal altyapı yatırımları vurgusu yaptı.

“Konutların yanında ayrıca kaçak sanayileşme sorunu da var”

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Atilla Erdem, Bursa’da riskli yapı stoğunun yaklaşık yüzde 65 seviyelerinde olduğunu, konutların yanında ayrıca kaçak sanayileşme sorunu da yaşandığına işaret etti. Erdem şöyle konuştu; “Bursa’da ilk düğmeyi yanlış ilikleyerek planlama yapmadan, dönüşüme ihtiyaç olan bölgelerden değil, rantı bol olan bölgelerden başladık. Kentsel dönüşüm strateji belgesi ivedilikle hazırlanmalı, kentsel dönüşümün parsel değil bütüncül bir yaklaşımla mahalle bazlı, kriterleri şeffaf, ortak akılla, tüm şehir genelinde aynı olacak şekilde belirlenerek planlanmalı. Bursa’da kaçak inşaat kültürü oluşmuştur. Konutların yanında ayrıca kaçak sanayileşme sorunu da vardır. Plansız sanayileşme ve imar uygulamaları sonucunda ve üzerine bir de artan plansız nüfusla beraber Bursa her geçen gün yaşanamaz bir şehir olma yolunda ilerlemektedir. Acil çözümler üretilmeli.”

“Firmalar, şehir içinde sıkışmış ve gelişemeyecek durumda”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, firmaların şehir içinde sıkışmış ve gelişemeyecek durumda olduğuna işaret ederek, “KOBİ OSB, Organize Ticaret Bölgeleri, Organize Konut Bölgeleri 10 yıldır gündeme getirdiğimiz projeler. Ancak elimizde olanların dışında bir de dış etkenler var. Bu şehrin önünü açmak, daha yaşanılabilir bir Bursa için şehrin anayasası olan 1/100 binlik çevre planının süratle hazırlanması gerekiyor. Bugün bu projeler hayata geçtiği takdirde Bursa’nın çevreden trafiğe birçok kronik sorunu ortadan kalkar. Bizim bu projelerde sadece 3 kriterimiz var; otoyol, liman ve demiryolu bağlantısı.

Firmalar, şehir içinde sıkışmış ve gelişemeyecek durumda. Ekonominin olmadığı bir yerde gelişme olmaz. İşte küçüldükçe ihracatta geriliyoruz. İkinci sıradan dördüncü sıraya kadar geriledik. Böyle devam ederse ilk 10’dan çıkacağız. İlerde hata yaptık dediğimizde ise geri dönme ve toparlanma şansımız olmayacak” değerlendirmesini yaptı.