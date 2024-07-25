Kahramanmaraş’ın sevilen iş insanı Arifioğlu son yolculuğuna uğurlandı

ALİ ESKALEN / KAHRAMANMARAŞ

Bir süredir Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Kahramanmaraş'ın duayen iş insanlarından Mehmet Fethi Arifioğlu’nun cenazesi, Abdulhamithan Camii’nde öğle namazına müteakip İş ve siyaset dünyasının bir araya geldiği cenaze namazının ardından, Şeyhadil Mezarlığında bulunan Aile Kabristanında toprağa verildi.

Cenaze Törenine 65. hükümet Başbakan yardımcısı Veysi Kaynak, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat GÖRGEL, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa NARLI, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, KASİAD Yönetimi, Kent Protokolü, fabrika çalışanları ve sevenleri katıldı.

Kahramanmaraş Sanayisinin gelişiminde büyük emekler sarfeden Mehmet Fethi Arifioğlu, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’da 1996-2009 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan vekilliği görevinde bulundu. Kahramanmaraş Sanayici ve İşinsanları Derneği (KASİAD) da 1999-2024 yılları arasında Yönetim kurulu üyeliği ve danışma kurulu üyeliği ve Başkanlığı yaptı.