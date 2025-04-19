Kahramanmaraş’ta 23 Nisan coşkusu Onikişubat Çocuk Şenliği ile yaşanacak Başkan Toptaş, 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne tüm vatandaşları davet etti

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Hanifi Toptaş başkanlığındaki Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi, geleneksel oyunlardan şişme parkurlara, sahne şovlarından at biniciliği deneyim alanlarına kadar birçok etkinlikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklarla unutulmaz bir gün yaşatacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Onikişubat’ta da coşkuyla kutlanacak.

Hanifi Toptaş öncülündeki Onikişubat Belediyesi, EXPO 2023 Sergi Alanı’nda düzenleyeceği 23 Nisan Çocuk Şenliği ile bayramı büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

23 Nisan Çarşamba günü 13.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan Çocuk Şenliği, birbirinden eğlenceli ve öğretici aktivitelerle çocukları bekliyor.

Dolu dolu etkinlik minik misafirlerini bekliyor

Şenlikte minikler, geleneksel çocuk oyunları, rengârenk şişme oyun parkurları ve sahne şovları ile enerjilerini atacak.

Tematik çocuk atölyelerinde el becerilerini konuşturacak kâşif ruhlu minikler; duvar boyama etkinliği ile hayallerini büyük panolara taşırken, at biniciliği alanında hem heyecanı hem de doğayla iç içe olmayı deneyimleyecek.

Özel eğitimli köpeklerin hünerlerini sergileyeceği Süper Köpek Gösterisi’nin yanı sıra her çocuğa sürpriz hediyeler sunulacak ve birbirinden lezzetli ikramlar, çocukların bayram neşesine tat katacak.

Başkan Toptaş’tan videolu davet

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, yayımladığı video mesajında, Onikişubat Belediyesi olarak bayram neşesini çocuklarla hep birlikte yaşayalım istediklerini söyledi. Bir dizi etkinlikle unutulmaz bir 23 Nisan yaşayacaklarını kaydeden Başkan Toptaş, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, bu yıl da coşku ve mutlulukla kutluyoruz. Onikişubat Belediyesi olarak bayram neşesini çocuklarımızla hep birlikte yaşayalım istedik. 23 Nisan Çarşamba günü EXPO 2023 Sergi Alanı’nda düzenleyeceğimiz Çocuk Şenlikleri’ne tüm çocuklarımızı ve ebeveynlerimizi davet ediyorum. Geleneksel oyunlardan şişme parkurlara, sahne şovlarından at biniciliği deneyim alanlarına kadar dopdolu bir programla çocuklarımızla unutulmaz bir gün yaşayacağız. Tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyor, sizleri şenliğimize bekliyorum” ifadelerine yer verdi.