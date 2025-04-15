KALBİR’den sanayide kalite seferberliği çağrısı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Kalite Birliği Derneği (KALBİR) Başkanı Mustafa Karaman, düzenlenen toplantıda “Milli Ses Ver” adını verdikleri projeyi kamuoyuna tanıttı. Yaklaşık yedi yıldır “Temiz Türkiye” idealiyle yola çıktıklarını ifade eden Karaman, sanayide yaşanan kalite sorunlarını sert sözlerle eleştirdi ve projenin devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantının açılışında bölge koordinatörleri ve basın mensuplarını selamlayan Karaman, “Biz bu ülkeye sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Kalite birliği olarak siyaset ve ticaret dışı, tamamen bağımsız bir yapıyız. Ne bağış alıyoruz, ne gelir getirici faaliyet yürütüyoruz” dedi.

Türkiye’nin üretim kapasitesine rağmen sanayi alanında “niteliksiz ve kalitesiz” üretimle karşı karşıya olduğunu belirten Karaman, “Sanayide üretimsiz üretim yapılıyor. Kalitenin yalnızca ürünle değil insanla da başladığını unutmamalıyız. Biz kaliteye yeni bir tanım getirdik: Kalite ahlaktır. Bu tanım artık ülke politikası olmalı” ifadelerini kullandı.

“Belgelendirme yerli sistemle çözülmeli”

Karaman’ın aktardığına göre Milli Ses Ver projesi beş temel çağrıya dayanıyor: devlete, millete, sanayiciye, uygunluk değerlendirme piyasasına ve eğitim sistemine. Projenin en önemli ayaklarından birinin “Milli Belgelendirme Sistemi” olduğunu söyleyen Karaman, yabancı belgelendirme kuruluşlarına ödenen yıllık ortalama 5 milyar doların Türk Standartları Enstitüsü (TSE) üzerinden yerli sistemle çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Kalitenin çocuk yaşta öğretilmesi gerektiğine dikkat çeken Karaman, Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunarak ilkokullarda “Kalite ve Ahlak” derslerinin zorunlu hale getirilmesini talep etti. “Kaliteli insan yetişmeden kaliteli ürün de üretilemez” diyen Karaman, geleceğin bu temellerle inşa edileceğini dile getirdi.

“Sanayici bilgisiz, sorumsuz, kalitesiz”

Türkiye’nin ithalat-ihracat dengesine de değinen Karaman, “Yaklaşık 82 milyar dolarlık cari açığımız var. Bunun önemli bir kısmı kalite eksikliği ve yerli belgelendirme sistemine geçilememesinden kaynaklanıyor” dedi. Sanayicileri “bilgisiz, sorumsuz ve ilgisiz” olmakla eleştiren Karaman, çözümün kurumsallaşma ve markalaşmadan geçtiğini söyledi.

Karaman, yerli tekstil firmalarının yabancı markalar için cüzi rakamlara üretim yaptığını, aynı ürünlerin yurt dışında yüzlerce dolara satıldığını belirterek, “Bu, ülkenin kaybıdır. Kendi markamızı yaratmadan, kendi standardımızı uygulamadan bu tablo değişmez” diye konuştu.

Toplantının sonunda Karaman, tüm sektörleri “Milli Ses Ver” projesine destek olmaya ve kaliteyi bir ahlak meselesi olarak görmeye davet etti.