Kalite ve Başarı Sempozyumu ‘Belirsizlikler Dünyasında’ temasıyla başladı

Esra Özarfat

BURSA - Türkiye Kalite Derneği (KALDER) Bursa Şubesi tarafından bu yıl 20’ncisi düzenlenen Kalite ve Başarı Sempozyumu’nun bu yılki teması ‘Belirsizlikler Dünyasında…’ oldu. KalDer Başkanı Yılmaz Bayraktar, KalDer Bursa Şube Başkanı Emin Direkçi, Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Başkanı Buğra Küçükkayalar’ın katıldığı Sempozyum’da Tezmaksan Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu, Trendyol Grup İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, Yazar Aret Vartanyan, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak ile yazar Sunay Akın konuşmacı olarak yer aldı. Bursa iş dünyası profesyonellerinin de yoğun ilgi gösterdiği sempozyumda ‘Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye, Riskleri Görebilmek, Fırsatlar, Mutluluk, Şirketlerde Başarının Anahtarı, Deprem Gerçeği’ konuları masaya yatırıldı.



Sempozyumun açılışında konuşan KalDer Başkanı Yılmaz Bayraktar dünyada yaşanan hızlı değişim ve dönüşüme kurumların ve bireylerin de entegre olması gerektiğine vurgu yaptı. Bayraktar, “Önümüzdeki yıllar sağlıklı bir değişim için kritik yıllar olacaktır. Bilim insanları, eğitimciler, sektör temsilcileri, ekolojik okur yazarlığı olan, etik değerlere sahip, toplumsal fayda için çalışacak bireyler olunması gerektiğinin farkında olmalılar. Belirsizliği bir felaket psikolojisi olarak benimsemek yerine fırsata dönüştüren toplum yapılarını oluşturmak suretiyle, belirsizlikler dünyasını biz yöneterek alnımızın akıyla bu karmaşadan sıyrılmanın yollarını bulmalıyız” dedi.

BUSİAD Başkanı Küçükkayalar ise gelinen noktada küresel ısınmadan, teknolojik değişime, doğu-batı gerginliğinden, göçmen sorununa kadar, dünyanın ve Türkiye’nin etkilendiğin bir belirsizlik ortamının olduğunu kaydetti. Küçükkayalar, “Biz iş insanları böyle belirsiz ve puslu havaları sevmeyiz. Öngörülebilirlik, güven ve istikrar bizim için olmazsa olmaz koşullardır. Bunların eksikliğinde, sisli bir denizde, pusulası ve radarı çalışmayan bir gemiyi, karaya sağ salim götürmeye çalışan bir kaptana döneriz. Güven ve istikrarın sağlanması bize öngörülebilirliği getirecektir” diye konuştu.