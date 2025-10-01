Karabacak " 4 bin ton pancar küspesini paketlemeyi hedefliyoruz"

Eskişehir/Ekonomi

Beylikova’da tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin önemli bir parçası olan mısır silajı ve pancar küspesi paketleme sezonu başladı. S.S. Beylikova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, bu yıl da üreticilerin ihtiyacını karşılamak üzere hızlı ve planlı bir şekilde paketleme hizmetini hayata geçirdi.Kooperatif başkanlığını da yürüten Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, “Bu yıl 4 bin ton mısır silajı paketlemeyi hedefliyoruz. Bir paket 1 ton ağırlığında olacak ve üreticilerimizin bütçesini zorlamayacak şekilde ekonomik 750 TL ücretle hizmet sunacağız. Bunun yanı sıra yine 4 bin ton pancar küspesini paketlemeyi planlıyoruz. Küspeler 500 kilogramlık paketler halinde hazırlanacak ve fiyatları da makul düzeyde olacak. Böylece üreticimizin yem ihtiyacına önemli ölçüde katkı sağlayacağız” dedi.

Nakliye desteği de sağlıyoruz

Kooperatifin sadece üyelerine değil, üye olmayan üreticilere de hizmet verdiğini vurgulayan Karabacak, “Hayvancılıkla uğraşan tüm üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Nakliye imkânı olmayan üreticilerimizin ürünlerini besihanelerine kadar teslim ederek kolaylık sağlıyoruz. Böylece çiftçimizin işini hem ekonomik hem de lojistik açıdan kolaylaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kooperatife 5 milyon ek gelir

Yapılan çalışmalar sonucunda kooperatife 5 milyon TL ek gelir sağlanacağını belirten Karabacak, bunun hem kooperatifin güçlenmesine hem de ilçedeki tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sunacağını ifade etti. Başkan Karabacak şöyle konuştu: “Bu çalışmada emeği geçen tüm kooperatif personelimize teşekkür ediyorum. Çok zor şartlarda üretim yapan, ekonomik olarak ağır koşullar altında emek veren hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize bol kazanç ve bereket diliyorum. Çiftçimizin alın terini korumak ve üretim gücünü artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Beylikova’nın bereketli toprakları üretimle, emekle ve dayanışmayla büyümeye devam edecek.”