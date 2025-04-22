Karacabey ve Yenişehir belediye başkanları AK Parti’ye geçti

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’da, 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti’den seçilen 2 belediye başkanı partisinden istifa ederek AK Parti’ye geçti. Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ile Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’in AK Parti’ye geçişinin ardından iki başkanın da parti rozetlerini bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, “Göreve geldiğim ilk günden bu yana, her türlü siyasi ayrımı bir kenara bırakarak, adil, şeffaf ve samimi bir yönetim anlayışıyla Karacabeylilere hizmet etmek için çabaladım. Karacabey’in ihtiyaç duyduğu yatırımların, projelerin ve hedeflerin daha sağlam bir zemine oturması, ilçemizin önünü açacak adımların daha güç lü şekilde atılabilmesi için önemli bir karar verdim. Aldığım karar neticesinde bugünden itibaren çalışmalarımı Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında sürdürdüreceğim. Bu karar, kişisel ya da duygusal değil; tamamen Karacabey’in yarınları adına yapılmış rasyonel bir tercihtir. Siyaset bir araçtır; asıl hedef ise hizmettir. Rozetler değişebilir, ancak gönlümdeki Karacabey sevdası, bu millete hizmet etme anlayışım asla değişmez” dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ise “Güzel ilçemiz Yenişehir'in potansiyelini daha üst seviyelere taşımak, kalkınma hamlelerimizi güçlendirmek ve sizlere daha etkin hizmet sunabilmek amacıyla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ve destekleriyle AK Parti ailesine katılmış bulunuyorum. Herkesin çok iyi bildiği gibi, 724 yıllık kadim Yenişehir’imiz için yıllardır kalbimizde tek bir sevda, ufkumuzda tek bir hedef var: O hedefimiz, güzel ilçemiz Yenişehir’in kalkınması, gelişmesi ve siz değerli hemşehrilerimizin; kadınından erkeğine, gencinden yaş almışına, çiftçisinden işçisine kadar her bir ferdinin daha huzurlu, daha müreffeh yarınlara kavuşmasıdır.Bizim için esas olan, makamlar veya ünvanlar değil, geride bırakacağımız eserler ve Yenişehir'in aydınlık geleceğidir. Bu gerçeği en iyi bilen siz değerli Yenişehirli hemşehrilerimdir. Bu önemli adımı atarken de tek gayemiz, her zaman olduğu gibi Yenişehir'e daha iyi hizmet getirebilmektir” ifadelerini kullandı.