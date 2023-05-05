Karahanlı Orman Ürünleri’nden dev yatırım hamlesi

Adnan AÇIKGÖZ



MERSİN - Mersin’de 1994 yılından bu yana faaliyet gösteren, bu kent ile Kayseri’deki tesislerinde üretilen TSE kriterlerine uygun çelik kapı, yangın kapısı, duşkabin, mermerit mutfak tezgahı ve şaft kapağı gibi ürünleri Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki şubeleri aracılığıyla bölgeye yayan Karahanlı Orman Ürünleri, geride kalan 5 yılda farklı kentlerde yükselen 5 bin konut projesine katkı sundu. Yüksel kaliteli ürünleri dolayısıyla TOKİ projelerinde sıklıkla tercih edilen şirket, üretim hattını güçlendirerek uluslararası arenada daha etkin olmak istiyor.

Irak, İran ve Libya pazarlarının ardından, Nijerya ve Sudan pazarına girmeyi amaçlayan firma, mobilya üretimi için 10 milyon TL değerinde KOSGEB destekli bir yatırıma imza atacak, imalat ve depolamanın bir arada koordine edileceği 50 milyon TL değerindeki merkezin oluşturulması için MTOSB’den yer talebinde bulunacak. Yeşil enerji yatırımları da yapacak olan şirket, gelecek yıl tüm üretim alanlarının çatılarına güneş panelleri kurarak, enerji maliyetlerini düşürecek. Ayrıca atölyelerdeki araç-gereçlerle, satış-pazarlamada kullanılan araçların yenilenmesi dahil 3 milyon TL’lik bir yatırım daha yapılacak.

Geçen yıl yüzde 25’i ihracattan olmak üzere 100 milyon TL’yi aşkın ciro elde ettiklerini belirten Karahanlı Orman Ürünleri Sahibi Zülküf Karahanlı, 2023 sonu itibariyle iç ve dış pazarda yüzde 40 büyüme hedeflediklerini söyledi. Kocaeli’de 750, Adana’da 960, Diyarbakır Çermik’te 160, Nevşehir’de bin 410 konut proesi ile Antalya Manavgat’ta yanan köy evlerinin yeniden inşa edilmesi çalışmalarında görev aldıklarını dile getiren Karahanlı, “1994 yılından bu yana sektördeyiz.

Mersin’in merkez Toroslar ilçesindeki yönetim ofisinde, bin metrekarelik kapalı alan üzerinde satış ve depolama faaliyeti yürütüyoruz. Diyarbakır’da, bin 700 metrekare üzerine oturmuş, toptan ve perakende satış yaptığımız bir showrumumuz var. Ürünlerimizin çevre illere dağıtımını buradan gerçekleştiriyoruz. Şanlıurfa’da da bir şubemiz bulunuyor. Çelik kapı ve yangın kapılarını Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde üretiyoruz. Tüm üretim alanlarında 50 kişiye istihdam sağlıyor, projenin yoğunluğuna göre bu sayıyı artırıyoruz.

Yaptığımız işlerde bizi ön plana çıkaran yegane özellik kalitemizdir. Üretimlerimizde kaliteden asla taviz vermiyoruz. Bu nedenle yurtiçindeki birçok projede biz varız. Deprem sonrası yeni kurulacak kentlerdeki projelerle artacak ürün talebine yanıt verebilmek için de yatırım bazlı çalışmalarımız sürüyor” dedi.

AGT markasının parke ve MDF toptan biyiliği ile uygulamasını da yaptıklarını dile getiren Karahanlı, talebe göre ağaç ev üretebileceklerini de sözlerine ekledi.