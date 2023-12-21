Karatay Belediye Başkan Kılca, UCLG-MEWA toplantısında konuştu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU/KONYA

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, UCLG-MEWA’nın Yıllık İstişare Toplantısı’na katıldı. UCLG-MEWA Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın yerel düzeyde izlenmesine yönelik olarak Karatay Belediyesi tarafından hazırlanan ve BM’ye sunulan “Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu”nu anlattı. VLR Raporu’nu BM’ye sunan Türkiye’deki ilk 3 belediyeden biri olduklarını hatırlatan Başkan Hasan Kılca; “BM’nin belirlediği hedefler doğrultusunda görevde bulunduğumuz 5 yıla yakın bir süredir Karatay’ımıza en kaliteli, en verimli ve en güzel hizmetleri kazandırmanın gayreti içerisindeyiz” ifadelerinin kullandı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nın (UCLG-MEWA) Yıllık İstişare Toplantısı’na katıldı.

Başkan Hasan Kılca BM’ye sundukları VLR Raporu’nu anlattı

İstanbul Neslişah Sultan Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Hasan Kılca; UCLG-MEWA üyesi belediye olarak Birleşmiş Milletler’e (BM) sundukları “Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu” hakkında UCLG-MEWA yönetimini bilgilendirdi.

UCLG-MEWA Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın yerel düzeyde izlenmesine yönelik olarak Karatay Belediyesi’nin hazırladığı söz konusu raporun ortaya çıkışı ve uygulama sürecini anlatan Hasan Kılca, Türkiye’deki bin 389 belediye arasında VLR Raporu’nu hazırlayan 3 belediyeden birisi olduklarını alını çizerek; tüm yatırım ve projelerini de bu hedefler doğrultusunda hayata geçirdiklerini dile getirdi.

“Karatay’ımıza hizmetin en iyisi, en kalitelisi için gayret ediyoruz”

VLR Raporu’nu 2021’de Birleşmiş Milletler’e (BM) sunduklarını hatırlatan Kılca; “Karatay’ımızda 80 mahallemizin tamamını dolaşarak, vatandaşlarımıza projemiz ve hizmetlerimizi danışarak, hemşerilerimizle sık sır bir araya gelerek bunları hayata geçirdik. Yanıbaşımda Karatay uygulamamızla - ki bu uygulama şu an itibariyle 200 bin aktif kullanıcıyı aşmış durumda – Söz Meclislerimizle, Mahalle Buluşmalarımızla, Yıl Değerlendirme Programlarımızla, Bilgi Yönetim Sistemimizle ve daha birçok faaliyetimizle hemşerilerimize en güzel, en verimli ve en kaliteli hizmeti vermenin gayretindeyiz. Sağlıktan eğitime, altyapıdan sosyal ve kültürel alanlara, çevreden daha birçok konu ve başlıkta Karatay’ımıza pek çok yeni hizmet kazandırdık. Elbette Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşabilmek adına Karatay Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz tüm bu hizmet, proje ve faaliyetlerimizi de kendi öz kaynaklarımızla yaptık. Elhamdülillah hiç kimseye de borcumuz yok. Tüm bu hizmetlerin, proje ve etkinliklerin hayata geçmesinde emeği bulunan tüm çalışanlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.