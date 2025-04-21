Karavan ve kamp tutkunları Bursa’da buluşacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa, bu yıl ilk kez karavan ve kamp tutkunlarını fuarda ağırlayacak. Birleşik Fuar Yapım A.Ş. (BİFAŞ) organizasyonuyla hayata geçirilecek Karavan Show Bursa, 22-27 Nisan 2025 tarihleri arasında Bursa Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Saat 10:00 ve 20:00 arasında ziyaret edilebilecek organizasyon şirketinden yapılan açıklamaya göre toplam 17 bin metrekarelik alanda düzenlenecek fuarda, çok sayıda firma, yüze yakın marka yer alacak. Fuarda motokaravanlardan çekme karavanlara, kamp ekipmanlarından doğa sporları malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Karavan Show Bursa, yalnızca karavan ve kamp meraklılarını değil, aynı zamanda doğa ile iç içe bir yaşam tarzını benimseyen herkesi hedefliyor. Etkinlikte macera, yayla, eko, mağara, akarsu, balon ve av turizmi gibi alternatif turizm alanlarında faaliyet gösteren firmalar da stant açacak. Fuar boyunca çeşitli seminerler, atölye çalışmaları ve ürün tanıtımları da düzenlenecek.

Son teknoloji ürünlerinin tanıtılacağı fuarı sektör profesyonellerinin yanı sıra nihai tüketicilerden oluşan 40 bini aşkın alıcının ziyaret etmesi bekleniyor.