Kardemir Çelik, sektörünün 16. büyük ihracatçısı oldu

İZMİR / EKONOMİ

Kardemir Çelik, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı” listesinde 120’nci sırada yer aldı. Şirket ihracatını 228 milyon 892 bin 442 dolara yükseltirken, bu performansıyla demir çelik sektöründe en çok ihracat yapan 16’ncı şirket olmayı başardı.

30 yılı aşkın ihracat tecrübesine sahip olduklarına dikkat çeken Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, “100’den fazla ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatımızı her geçen yıl daha ileri taşımanın gururunu yaşıyoruz. Yüzde 100 bağlı ortaklığımız Kardemir Dış Ticaret bünyesinde çalışan uzman ekibimizle uluslararası pazarda söz sahibiyiz. Bin 350 çalışanımız ve 7 üretim tesisimizle yeşil enerjiyle nihai ürüne kadar üretim gerçekleştiriyoruz. Yıllara dayanan iş ilişkileri, uluslararası fuarlar, teknik geziler, pazar araştırmaları, birebir ziyaretler ve müşteri yönetim sistemimizle kalite ve güven odaklı bir yapı inşa ettik” dedi.

Ürün çeşitliliği, müşteri odaklı esnek üretim kabiliyeti, limanlara ve lojistik ağlara yakın stratejik konumları sayesinde Kardemir Çelik markasını uluslararası pazarlarda güçlü bir oyuncu haline getirdiklerini anlatan Bakırel, “Önümüzdeki dönemde de şirketimizin global yolculuğunu desteklemek ve Türk çelik sektörünün küresel rekabet gücünü artırmak için ekibimizle ihracat odaklı çalışmalara ve yatırımlarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.