Karlılığı düşen mobilya ihracatçıları, rekabetçilik için destek bekliyor

MERSİN/EKONOMİ



Kasımda, Türkiye mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörünün ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,2 azalışla 671 milyon 664 bin dolar oldu. Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) ise yüzde 5’lik düşüşle 81 milyon 261 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu yılın 11 aylık döneminde Türkiye geneli sektör ihracatı yüzde 1,6 azalışla 7 milyar 187 milyon 802 bin dolar olurken, AKAMİB bu dönemde yüzde 0,5 artış ile 812 milyon 592 bin dolar ihracat geliri elde etti. Sektörün Türkiye geneli en başarılı ilk beş pazarı Irak, Birleşik Krallık, ABD, Libya ve Almanya olurken, ilk 10 pazar içerisindeki Romanya’ya yüzde 25, Birleşik Krallık’a yüzde 19’luk ihracat artışları göze çarptı. AKAMİB’in ihracatında da Irak ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi Almanya, Romanya, Suriye ve Libya takip etti. İlk 10 pazar içerisindeki KKTC’de yüzde 117, Suriye’de ise yüzde 17’lik ihracat artışı sağlandı.



“İstediğimiz büyümeyi gösteremeyeceğiz”

İhracat rakamlarını değerlendirerek sektörün geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunan AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, karlılıktaki düşüşün giderek derinleştiğini vurguladı. Bugünkü tabloyu geçen seneden okuyup bazı uyarılarda bulunduklarını anımsatan Kılıçer, “Firmalarımız, artan üretim maliyetleri ve yoğun fiyat baskısı karşısında rekabet gücünü büyük ölçüde yitirdi. Yılsonu istediğimiz büyümeyi gösteremeyeceğiz gibi, 2025 yılını da tehlikeye atmamak adına bir dizi tedbiri hayata geçirmemiz lazım. İhracatçılarımız, her şeye rağmen büyük bir özveri ve azimle faaliyetlerini sürdürmekte. Ancak, bu çabanın sürdürülebilir olması için ekonomi yönetiminden ve ilgili kurumlarımızdan acilen destekleyici adımlar bekliyoruz. Enflasyon ile kur arasındaki makasın makul bir seviyede olması, finansmana erişimin kolaylaştırılması, yeni teşvik mekanizmalarının devreye alınması gibi önlemler sektörümüz için kritik önem taşıyor” dedi.