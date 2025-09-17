KASİAD, Uluslararası Pamuk Birliği ile Kahramanmaraş’ta 2.çalıştayı yapacak

ALİ ESKALEN-KAHRAMANMARAŞ

ICA Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Nohutlu, ICA’in dünyadaki pamuk birlikleri lideri olduğunu ve pamuk ticaretinde kendi tüzük ve kuralları olan bir tahkim merkezi konumunda olduğunu belirterek, “23-24 Eylül’de düzenlenecek olan ICA Türkiye Çalıştayı, tüzük ve kuralların Türkiye’deki sektör paydaşlarına aktarılması için organize edilmiş program.” dedi.

Dünyada pamuk tüketen ve üreten ülkelerden birer yönetim kurulu üyesinin yer aldığı ICA’de Türkiye’den yönetim kurulu üyesi olarak yer alan İsmail Nohutlu, Türkiye’deki pamuk ticareti yapan, üreten ve tüketenlerin sorunlarını ICA’in Liverpool'daki merkezine taşıyor. Gerektiği durumlarda Liverpool'dan da yardım alan Nohutlu, ICA’in görevi, yetkisi ve kuralları hakkında Türkiye’de 2.si yapılacak olan çalıştay düzenleyeceğini söyledi. 23-24 Eylül’de gerçekleştirilecek olan çalıştayın organizasyon görevinin kendisine verildiğini belirten Nohutlu, KASİAD Yönetim Kurulu ile birlikte 2.çalıştayı düzenleyeceklerini söyledi.

Nohutlu, Geçen yıl ilkini düzenledikleri çalıştayın çok başarılı olduğu için, bu yılda ikincisini yine KASİAD çatısı altında Kahramanmaraş’ta iş dünyasının faydasına sunacaklarını ifade etti.