KASKİ’den 4,5 yılda 600 adet yağmur hasadı projesi

KAYSERİ/EKONOMİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı çalışmalarla suyun doğru kullanılması, tasarruf tedbirleri gibi konularda çalışmalara imza atarken bunlardan bir tanesi de yağmur ve kar sularının değerlendirilmesi uygulaması olan ‘yağmur hasadı’ oldu. Bu kapsamda 4,5 yılda 600 adet yağmur hasadı yapılarak yağmur ve kar sularının yer altına yönlendirilmesi yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent genelinde muhtelif bölgelerde gerçekleştirilen proje sayesinde geri dönüşüm anlamında önemli bir kazanım sağladıklarını ifade ederek, “Yağmur ve eriyen kar sularını yer altı sularına kazandırmak amacıyla KASKİ’miz tarafından yağmur hasadı projesi, çölleşme ve kuraklıkla mücadele yöntemlerinden birisi olarak kullanılıyor. Açık kanal bulunmayan veya teknik olarak cazibeli akış ile kotun kurtarmadığı bölgelerde, yağmursularını atık su hattına vermek yerine, yer altı su rezervlerine katkıda bulunmak ve geri kazanım sağlamak amacıyla yağmur hasadı imalatı yaparak yeşil alana drenaj edildi. Bu kapsamda açık kanal bulunmayan bölgelerde 2020 yılında 100, 2021 yılında 150, 2022 yılında 160, 2023 yılında 190 olmak üzere toplam 600 adet yağmur suyu hasadı imal edilmiştir. Kentimizde yıllık ortalama metrekareye 375 kg yağış düşmektedir. İmalatını gerçekleştirdiğimiz 600 adet yağmur hasadı sistemi yaklaşık 750 bin metrekare alanın yağmur suyunu yer altına drenaj etmektedir. Mevcut su kaynaklarını korumak ve yeni su kaynaklarına ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.