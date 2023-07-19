Kastamonu: Sportif turizmin yeni gözdesi

KASTAMONU/EKONOMİ

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle gerçekleştirilen etkinlik sonrasında, profesyonel bisiklet sporcuları bölgeye 4 günlük ikinci bir tur düzenlendi. Tur kapsamında yaklaşık 420 kilometrelik rotayı takip eden bisikletçiler, etkinlik boyunca bölgenin doğal güzelliklerinin yanı sıra yöresel lezzetlerinin keyfini çıkardı.

Batı Karadeniz Bölgesi, sportif turizmin çekim merkezi...

Batı Karadeniz Bölgesi’nde 2021 yılında KUZKA ve BAKKA işbirliğinde hazırlanan “Küre Dağları Milli Parkı ve Çevresinde Bisiklet Sporu ve Turizmi Kapsamında Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Öneriler Raporu” rota bilgisi referans alınarak hazırlanan "Boostcamp" etkinliğiyle birlikte, Bölge için de önemli bir turizm kapısı aralanmış oldu. Daha önce Bodrum ve Kapadokya’da düzenlenen "Boostcamp" etkinliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdürmekte olan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) destekleriyle Batı Karadeniz Bölgesi’ne de taşınmış oldu. Etkinlikle birlikte yurt içinden ve dışından ilginin artırılarak, bölgenin sportif turizmde çekim merkezi olması hedefleniyor.