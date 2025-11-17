Kayahan, 75. yılını sektör paydaşlarıyla omuz omuza kutladı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Türk hidrolik sanayisinin öncü firmalarından Kayahan, kuruluşunun 75. yıl dönümünü yoğun katılımlı bir gala programıyla kutladı. X. HPKON Hidrolik Pnömatik Kongresi kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, şirketin üretim kültürünü ve Türk mühendislik birikimini bir araya getirdi.

“Geleceğe dair kararlılığımızı pekiştiriyoruz”

Gecede açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz, Kayahan’ın 75 yıllık mühendislik ve üretim yolculuğunu “kuşaklar boyunca taşınan bir sorumluluk ve değerler bütünlüğü” olarak nitelendirdi. Yılmaz, “75 yıl, sadece zamana yayılan bir başarı değil, kuşaklar boyunca taşınan bir sorumluluk ve değerler bütünüdür. Bu başarı ailemizin, çalışma arkadaşlarımızın, müşterilerimizin ve sektörümüzün ortak emeğinin ürünüdür. Bugün geçmişimizi onurlandırırken aynı zamanda geleceğe dair kararlılığımızı da pekiştiriyoruz” dedi.

Sevda Kayhan Yılmaz, aile şirketi kültürü ile kurumsal yönetim anlayışını dengeli şekilde bir arada taşıyan Kayahan yapısının, sürdürülebilir büyümenin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı. Konuşmasının sonunda şirketin kurucusu ve onursal başkanı Mehmet Kayhan’ı sahneye davet ederek, “Bu yapı, 75 yıl önce atılan cesur bir adımın üzerinde yükseliyor” ifadeleriyle büyük alkış aldı.

Sektör temsilcileri de Kayahan’ın başarılarını kutladı.

X. HPKON Kongre Başkanı Şemsettin Işıl, Kayahan’ı “istikrarın, vizyonun ve yerli mühendisliğe duyulan güvenin simgesi” olarak tanımlayarak, “Bu başarı sadece makinelerin değil; bilgi, emek ve ortak bir hedef duygusunun ürünüdür” dedi.

TMMOB Denetleme Kurulu Üyesi Ali Haydar Karaçam ise Kayahan’ın kadınlardan oluşan yönetim kurulunun sektöre ilham verdiğini ifade ederek, “Kayahan, 75 yıldır yerli üretimi, mühendislik kültürünü ve katma değer üretme idealini kararlılıkla sürdüren bir yapı. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da bu markayı gururla duymaya devam edeceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

AKDER Yönetim Kurulu Başkanı Mark Minasyan ise Kayahan’ın 75. yılını tebrik ederek, şirketin Türk hidrolik sektörünün mühendislik standartlarının gelişmesine sağladığı katkıları takdir etti ve Kayahan ailesine özel bir 75. yıl hatıra hediyesi takdim etti.

Gala kapsamında gerçekleşen özel imza töreninde, 75 yıllık üretim yolculuğunu simgeleyen hidrolik silindir formundaki teknik çizim panosu imzalandı. Kurucu Mehmet Kayhan’dan başlayan imza süreci, yönetim kurulu ve çalışan temsilcileriyle devam etti.

Etkinlik, hidrolik silindir temalı özel pasta ve geleneksel lezzetlerle son bulurken, Kayahan’ın geçmişten geleceğe uzanan üretim zincirine sektör paydaşlarıyla birlikte güçlü bir mesaj gönderildi.