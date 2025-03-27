Kayaoğlu Tekstil, yeni tesis yatırımı ile büyümesini sürdürüyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’da ham örme kumaş, boyalı örme kumaş, baskılı ve pliseli örme kumaş üretimi ve satışı konusunda dünyaca ünlü markalara hizmet veren Kayaoğlu Tekstil, katma değeri yükseltecek özel ürünleri üretebilmek adına yatırıma devam ediyor. Hedefleri doğrultusunda Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde mevcut 4 bin metrekarelik üretim alanlarına ilave olarak 2 bin 400 metrekarelik yeni bir tesis hayata geçirdiklerini belirten Kayaoğlu Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Kayaoğlu, “Yaptığımız yeni yatırımla Rocco markası altında raşel örme alanında faaliyete başladık. Makine kurulumlarımız büyük oranda bitti ve üretim yapıyoruz. Aldığımız diğer makinelerin de kurulumu ile orada aylık 100 ton üretim kapasitesine ulaşacağız ki bu da raşel tarafı için ciddi bir rakam” dedi.

2024 yılının inişli çıkışlı seyrinin tekstil sektörünü zorladığını hatırlatan Kayaoğlu, “Süreç belirsizlikler içinde geçti. Biz kendi adımıza 2024 Ekim ayı ile birlikte ciddi bir hareketlenme yaşadık. Bu hareketlilikteki ana neden de Ar-Ge’sini yaptığımız bazı ürünlerin ana sanayi tarafından karşılık bulması oldu. 2025’e de bu sebeple iyi başladık. Bilmediğimiz alanlarda yer almaktan kaçınarak ayaklarımız yere sağlam basacak şekilde hareket ediyoruz. Piyasada sağlam gördüğümüz işleri kabul ediyoruz. Müşteri portföyümüzün taleplerine göre çalışmalarımıza yön vererek bu dönemde mevcut pazarlarımızı korumaya çalıştık” diye konuştu.

“Hedefimizde ABD var”

Üretimlerinin yüzde 80’ini ihraç ettiklerini söyleyen Kayaoğlu, “Örmede 3 binin üzerinde çeşitle üretim yapıyoruz. Ar-Ge çalışmalarımız sürekli devam ediyor. Yapının dinç kalması adına çalışırken ihracatta da pazarlarımızı artırmaya çalışıyoruz. Ağırlıklı pazarımız Bursa’daki birçok firma gibi İspanya başta olmak üzere Avrupa olsa da 2025’te Meksika’ya ihracat yapmaya başladık. Bunun yanı sıra ABD pazarına girmek adına da ciddi bir çalışma içerisindeyiz. O bölgenin sunduğu avantajları kullanabilmek adına görüşmeler yapıyoruz. Son yatırımlarımızla birlikte bazı ürünlerdeki ihracatımız kilogram başına 10 dolar seviyesinden çok daha yukarılara çıkacak. Tüm gruplara bakınca da Türkiye ortalamasının üzerindeki seyrimiz devam ediyor. Ayrıca tekstil dışında da farklı bir alanda da yüksek katma değer sağlayacak bir yatırım konusunda da çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sürdürülebilir kumaş üretimi gerçekleştiriyoruz”

Sektörde recycle talebin yaygınlaştığını söyleyen Kayaoğlu, “Örme işi yaptığımız için bir atık oluşturmamız söz konusu değil. Ama müşteri talebine karşılık ürünlerimizde de recycle kullanımını her geçen gün artırıyoruz. Kayaoğlu Tekstil olarak doğada çözünmesi uzun yıllar alan pet ürünlerin, kumaş olarak işlenmesi teknolojisini kullanarak, Global Recycle Standard sertifikası doğrultusunda sürdürülebilir kumaş üretimi de gerçekleştiriyoruz. Ar-Ge faaliyetlerimizden, üretimde malzeme seçimine, atık yönetiminden enerji kullanımına kadar her adımda sürdürülebilir bir dünya için çaba harcıyoruz” dedi.

Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ana üreticilerin, 2. ve 3. tedarikçilerin de belirlenen standartlarda üretim yapabilir olduğunu belgelendirmek üzere çalışma başlattığını vurgulayan Vedat Kayaoğlu, “Bu çalışma sayesinde sektördeki hem sürdürülebilirlik çalışmaları reelde bir karşılık bulacak hem de üretici firmalar haksız rekabete karşı korunacak. Çünkü birçok tedarikçi üretici olmadan gereken belgeleri bulunmayan firmalarda üretim yaptırıp bizimle rekabet ediyorlardı. Bu sektör standardının yükselmesine de katkı sunacak” diye konuştu. Sektörün devamlılığı için nakit döngüsünün rahatlaması gerektiğini de belirten Kayaoğlu, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve yatırım ikliminin yeniden tahsis edilmesi gerektiğini söyledi.