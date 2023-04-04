Kayış üreticisi Multisistem, Çin’de fabrika kuruyor

Eray ŞEN



OSMANİYE - Osmaniye’nin Kadirli İlçe Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) otomotiv başta olmak üzere çeşitli sektörlere endüstriyel kayış üreten Multisistem, Çin’de fabrika kurmak için adım attı. Sektörde 30 yıldır faaliyet gösteren, son dört yıldır da üretim yapan şirketin kurucusu Turgut Durak, Çin’deki fabrikayı, endüstri mühendisi oğlu Ömer Faruk Durak’ın yöneteceğini söyledi.

Turgut Durak, Multisistem Güç Aktarım Limited Şirketi’nin kuruluşunu, gelişimini ve hedeflerini EKONOMİ’ye anlattı. Yaklaşık 30 yıllık bir firma olduklarını belirten Durak “Otomotiv sektöründe toptan oto yedek parça işi ile başladık. Daha sonra otomotivin içinde bulunan ‘kayış’ üretimine yöneldik ve endüstride adımlar attık” dedi. Üretime 2019 yılında geçtiklerini aktaran Durak, 2020’nin üçüncü ayında bu bu alanda şirket kurduklarını kaydetti.

“En büyük avantajım Çin’deki partnerim”

Sektördeki çalışmalarını ilk günlerden itibaren Çin teknolojisi ile yapılandırdıklarını ifade eden Durak, “En büyük avantajlarımızdan birisi, Çin’de bir partnerimizin olması. Şu anda çelik telli zaman kayışları, yuvarlak kayışlar ve pnömatik hava hortumları üretiyoruz ve Türkiye’de bu konuda üretim yapan tek firmayız diyebilirim, birkaç firma daha var ancak üretim noktasında verimli sonuç alamıyorlar. Bizim farkımız sektörde teknoloji ve deneyim sahibi olmamız. Elemanlarımız sürekli Çin’de eğitim alıyor” diye konuştu.



“Hem Çin’de hem Kadirli’de yeni fabrika kuruyoruz”

Kadirli OSB’de 3 dönümü kapalı, 10 dönüm üzerinde kurulu fabrikada 30 kişi istihdam ettiklerini anlatan Durak, ayrıca hem Çin’de hem Kadirli’de yeni yatırımlar için adım attıklarını açıkladı. Endüstri mühendisi oğlu Ömer Faruk Durak yönetiminde Çin’de bir şirket kuracaklarını söyleyen Turgut Durak, “Zaten 12 yıldır Çin ile yakın işbirliğinde çalışıyoruz. Bu tecrübelerimizi orada kuracağımız bir şirket ile geliştirmek istiyoruz” ifadesini kullandı. Durak, ayrıca Kadirli’de ürün portföylerine yeni ürünler eklemek için toplam 20 milyon lira bütçe ile yeni makine yatırımı yaptıklarını, ayrıca10 milyon dolar maliyetli yeni fabrikanın 5 milyon dolarlık birinci etabı için Çin firması ile ön anlaşma imzaladıklarını bildirdi.

“Kalite olarak Avrupa markalarının üzerine çıktık”

Yurt dışına yönelik çalışmalarına değinen Durak, şunları söyledi: “Test sonuçlarında kalite olarak, Avrupa markalarının standartlarının üzerine çıktık. Avrupa’dan gelen bir kayış 540 kilo mukavemete maruz kaldığında koparken, bizim ürettiğimiz kayışlar 657 kiloya kadar dayanıyor. Kalitede yüzde 20 öndeyiz.

Avrupa, Amerika ve Balkanlar ya da Uzakdoğu olmak üzere üç ofis açmayı planlıyoruz. Öncelikle 7-8 ülkeye ürünler gönderdik. Beş dilde internet sitesi kurdurduk, ikisi çalışıyor, üçü hazırlanıyor. Marka tescili için 50 ülkede başvurduk, ön onayı çıktı, süreç devam ediyor. Nihai hedefimiz üretimimizin tamamını ihraç etmek. Bu arada yurt içinde biz üretime başladıktan sonra Türkiye’deki yabancı markalar fiyatı düşürmek zorunda kaldı, tüketiciye böyle de bir faydamız oldu.”

“Çelik yelekler için ‘iplik kayış’ geliştirdik”

Çelik telli zaman kayışlarının dünya genelinde 30 farklı ölçüsü olduğunu ve bunların tamamını Kadirli’de ürettiklerini söyleyen Durak, “Ar-Ge çalışmaları sonucunda ‘iplik kayış’ üretimine de başladık. Bu ürün çelik yeleklerin içindeki kumaşların üretiminde kullanılır. Kurşun geçirmezliğinin yanı sıra ‘yanmaz’ ve son derece dayanıklı olan bu ürünü kendimiz geliştirdik” dedi.