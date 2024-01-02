KAYMÜDER, Kayseri’deki ihalelerde 2023 yılını değerlendirdi

KAYSERİ / EKONOMİ

Kayseri Kamu Müteahhitleri Derneği (KAYMÜDER) 2024'e girerken, Kayseri'deki ekonomik durumu değerlendirmek adına son bir ayda idarelerin yaptığı ve yapamadığı ihalelerin özetinin yer aldığı bir yazılı basın açıklamasında bulundu.

KAYMÜDER’in yayınlandığı bültende başlıklar halinde şu maddeler yer aldı:

1-Develi İlçesi Kapalı Otopark Yapım işinin yaklaşık maliyet 30.700.000 TL. İhaleye teklif veren 1 firma var teklifi 55.000.000 TL. Bu iş 2 yıldır ihale ediliyor ve yaptırılamıyor.

2-Develi İlçesi Terminal Binası yapım işi 2 yılda 3 kere ihale ediliyor ihaleye yine teklif veren firma olmadı yine yapılamayacak.

3- Talas Mevlâna Mahallesi 84 Daire Sosyal Konut ihalesi yaklaşık maliyet 122.962.000 TL ihaleye teklif veren 1 firma var teklifi 169.882.000 TL.

4- Sümer Mahallesi 24 Derslikli Cumhuriyet İlkokulu ihalesi yatırım programından çıkarılması sebebi ile ihalesi iptal edildi.

5- Mithatpaşa 24 Derslikli İlkokulu ihalesi yatırım programından çıkarılması sebebi ile ihalesi iptal edildi.

6- Sahabiye’de A4 Blok İnşaatın ihalesi yaklaşık maliyet 89.558.000 TL. İhaleye teklif veren 1 firma var teklifi 119.960.000 TL.

7- Sahabiye’de E Blok İnşaatın ihalesi yaklaşık maliyet 172.711.000 TL. İhaleye teklif veren 1 firma var teklifi 213.960.000 TL.

8- Okul ihaleleri parasızlık dolayısıyla iptal edilirken Millet Bahçesine yapılan caminin sadece temeline 100.000.000 TL harcandı.

KAYMÜDER tarafından maddeler halinde yapılan açıklamanın altında ise şu not yer aldı:

“İdarelerin Yaklaşık Maliyet hesabında yüzde 25 müteahhit karı olur ve idareler buradan kırım beklerler ama rekabet ortamının sağlanamadığı kamu müteahhitlerinin yasaklandığı yerde indirim değil aşırı artırımlar oldu. Ayrıca ihale edilen bu fiyatlara ilave olarak enflasyon farkı kadar da fiyat farkı ödenecek.”