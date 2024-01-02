Kayseri Şeker Çiftçi Meclisi 26. kez toplandı

KAYSERİ/EKONOMİ

Kayseri Şeker 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 26. Çiftçi Meclisi toplantısı saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Toplantının açılışında selamlama konuşması yapan Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, kampanya döneminin sonlarına yaklaşıldığına dikkati çekti. Bereketli ve verimli bir kampanya süreci yaşandığına vurgu yapan Başkan Dede, Kayseri Şeker’in sektörde öncü konumunu güçlenerek sürdürdüğünü kaydetti. Daha sonra söz alan meclis üyeleri sektöre ilişkin çeşitli konu başlıkları üzerinde görüş, önerileri ve isteklerini sıraladı.

26. Meclis Toplantısında çiftçilerin yoğun sevgi gösterisiyle kürsüye gelen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, pancar tarımı, şeker sektörü ve Kayseri Şeker’e ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Şeker sektörünün karşılaştığı zorluklara ve Kayseri Şeker'in geçmişten bugüne başarılarına değinen Başkan Akay, geçmişte yaşanan kötü yönetim anlayışını eleştirdi. Kayseri Şeker’in çiftçilerine ve çalışanlarına sunduğu destekler, INTEP, AR-GE ve Sürdürülebilir Tarım gibi yenilikçi çözümlere dikkat çeken Başkan Akay, Kayseri Şeker’in yerli ve milli pancar tohumu projesinde de önemli bir yol kat edildiği müjdesini verdi.

Akay, kampanya dönemini de değerlendirerek, fabrikalardaki şeker stoklarının yüksekliğine ve satış sorunlarına işaret etti. Şeker satış fiyatı, piyasadaki dalgalanmalar ve ihracat sıkıntılarına değindi. Sektörün geleceğine yönelik adımlar atılmasının önemine işaret etti. Ayrıca, ekonomik zorluklara rağmen Şubat ayının ilk yarısında pancar bedeli ödemelerinin yapılması için çaba gösterileceğini belirtti. Kayseri Şeker'in 13 yılda sektörde gerçekleştirdiği atılımlar ve inovatif projeler, geleceğe yönelik umutları ve kararlılığı da toplantının önemli konu başlıkları olarak öne çıktı.