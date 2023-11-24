KAYSE Hisseleri, FTSE Global ve MSCI hisse senedi endekslerine dahil edilecek

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Londra Borsası’nın sahip olduğu FTSE (Financial Times Stock Exchange) Group tarafından hazırlanan, dünyanın önde gelen endeks sağlayıcılarından olan FTSE Russell, FTSE Global Hisse Senedi Endeksleri içindeki orta ve küçük ölçekli hisse senedi endekslerine dâhil edilecek Türk hisselerinin belirlendiği gözden geçirme raporunu yayınladı. Gözden geçirme sonuçlarına göre Kayseri Şeker FTSE Global Mid Cap endeksine dâhil edildi. KAYSE hisseleri 18 Aralık Pazartesi günü itibariyle bu endekste işlem görmeye başlayacak.

FTSE endeksi, Birleşik Krallıkta yerleşik bir şirket olan FTSE International Limited tarafından yönetilen bir endeks olup, FTSE100 başta olmak üzere belirli bir sektöre, pazar büyüklüğüne veya coğrafi bölgeye ilişkin alt endeksleri bulunmaktadır. FTSE endeksi, yatırımcılar için önemli bir ölçüttür ve birçok fon yöneticisi tarafından izleniyor. FTSE endeksinin avantajları ise, işlem hacminin artışı, yabancı fonların FTSE’de bulunan hisselerden pay alım zorunluluğu bulunması, daha fazla yatırımcı ilgisi ve yatırımcılar için güven vermesi olarak sıralanıyor.

ABD merkezli ve güçlü sürdürülebilirlik profillerine sahip şirketlere dair fikir edinmek isteyen yatırımcılar için tasarlanmış ve dünyanın önde gelen endeks sağlayıcılarından olan MSCI (Morgan Stanley Capital International) tarafından açıklanan son gözden geçirme raporunda MSCI Türkiye endeksi hisselerinde değişikliğe gidildi. İlgili rapora göre Kayseri Şeker MSCI Global Small Cap endeksine dâhil edildi. KAYSE hisseleri 30 Kasım Perşembe günü itibariyle bu endekste işlem görmeye başlayacak.

MSCI endeksi, ABD’de yerleşik bir şirket Morgan Stanley Capital International tarafından yönetilen bir endeks olup, dünyanın önde gelen şirketlerinin performansını izleme ve analiz etme imkânı sunuyor. Endeks, genellikle büyük ve orta ölçekli şirketleri kapsar ve bu şirketlerin toplam piyasa değeri ve likidite açısından önemini temsil ediyor. MSCI endeksinin avantajları ise, Global yatırımcılar için ilgili ülkelerde yatırım fırsatlarını değerlendirme, portföy çeşitlendirme, risk dağılımı konularında katkı sağlaması, yabancı yatırımcı veya fonların ilgilendikleri pazarlardaki borsaların performanslarını takip etme imkanı sunması, ülke ve sektörel, performansları analiz etme, karşılaştırabilme gibi verileri sağlaması ve hangi ülkenin borsasına veya hisselerine yatırım yapılabileceği noktasında önemli bir referans noktası olması olarak sayılabilir.