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Kayseri Büyükşehir’den 15 milyon TL’lik yeni yaya üst geçitleri ihalesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2025 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. 79 gündem maddesinin görüşüldüğü mecliste, 20 kadar Yaya Üst Geçidi’nin reklam panosu kullanım amaçlı “Yap, İşlet, Devret” modeli ile 10 yıl süreye kadar ihale edilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne yetki verildi.

Hilal Sönmez
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Kayseri Büyükşehir’den 15 milyon TL’lik yeni yaya üst geçitleri ihalesi
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Meclis toplantısında 41 asıl, 38 ek olmak üzere toplam 79 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyeleri tarafından, Kocasinan ilçesi, Barbaros Mahallesi’nde bulunan Kaldırım Caddesi isminin Atilla Nuhoğlu Caddesi olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu görüşüldü. Meclis üyeleri, talebi oy birliği ile kabul etti.

“Her Birisi İçin 15 Milyon TL öngörülüyor”

Diğer bir gündem maddesinde ise meclis üyeleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ihtiyaç duyulan alanlarda, Kayseri Büyükşehir Belediyesince öngörülen proje doğrultusunda, 20 adete kadar Yaya Üst Geçidi’nin (reklam panosu kullanım amaçlı) Yap, İşlet, Devret modeli ile 10 yıl süreye kadar ihale edilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne yetki verilmesi talebini de görüştü. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, projenin önemine işaret ederek, “Bu projeyi ürettik, asansörü, merdiveni var, 7-8 adet şu anda yer tespit ettik. 20’ye kadar yetki aldık, ihtiyacı olan yerlere, tavsiyeler doğrultusunda hayata geçireceğiz. Her birisi için 15 milyon TL gibi bir rakam öngörülüyor” dedi. Talep, oy birliği ile kabul edildi.

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