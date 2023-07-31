Kayseri haziranda 291 milyon dolar ihracat yaptı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Haziran ayında ihracatımız bir önceki aya göre yüzde 11,22 oranında azalarak, 291 milyon 126 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın haziran ayına göre de yüzde 19 oranında bir azalış söz konusu” dedi. 2023 yılı haziran ayında en çok ihracat yapılan sektörleri ve ülkeleri de açıklayan Büyüksimitci, mobilya sektörünün ihracat kalemleri arasında ilk sıradaki yerini koruduğunu, ardından elektrikli ev aletleri ve kablo geldiğini, en çok ihracat yapılan ülkelerin ise, Almanya, Irak ve ABD olarak sıralandığını söyledi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da Kayseri’nin 2023 Ocak-Haziran dönemini 1 milyar 804 milyon dolar ihracat ile kapattığını belirtti. Gülsoy, “TÜİK verilerine göre 2023 yılı Haziran ayı ihracatımız 291 milyon 126 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,48 azalış yaşandı. 2023 Mayıs ayına kıyasla yüzde 11,22 oranında azalış görüldü. Kayseri olarak İthalatımız ise Haziran ayında 129 milyon 96 bin dolar oldu. Azalış oranı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 17,11 oranında gerçekleşti. Bir önceki aya göre azalış oranı ise yüzde 16,22’dir. İhracatımızın ithalata oranla 2 katını aşmış olması, şehrimizin ihracatının karşılama oranına verdiği desteği göstermektedir” diye konuştu.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ise “Kayseri’den Haziran ayında 150’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı Haziran döneminde başlıca ihracat pazarlarımız; Irak, Almanya, Romanya, Avusturya, ABD, İtalya, Birleşik Krallık, İsrail, Polonya ve Fransa’dır. Her ne kadar dış ticaret hacminde düşüş yaşansa da, ihracatımız ithalatı karşılamadaki gücü, gözden kaçırılmaması gereken bir konudur” ifadelerini kullandı.