Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın’ın babası ebediyete uğurlandı
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın'ın vefat eden babası Hasan Yalçın için cenaze töreni düzenlendi.
KAYSERİ / EKONOMİ
Hulusi Akar camiindeki cenazeye; Önceki Dönem Milli Savunma Bakanı TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri Şeker Fabrikası Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Yibur, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır, Nihat Bozkurt ve Nuri Çetinçağlar, Kayseri OSB Denetim Kurulu Üyeleri Mustafa Gengeç ve Mehmet Yusuf Sarıalp, Kayseri MÜSİAD Başkanı Ferhat Akmermer, KAYMOS Başkanı Hasan Arapoğlu, il protokolü üyeleri, STK temsilcileri siyasi parti temsilcileri, sanayiciler, Kayseri OSB personeli ile yakınları katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından merhum Hasan Yalçın’ın cenazesi dualarla toprağı verildi.