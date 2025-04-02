Kayseri Sanayi Odası’nın gündemi “finansa erişim”

Toplantının açılış konuşmasını yapan ve güncel ekonomik gelişmeleri değerlendiren KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, küresel ekonomideki dengelerin çok hızlı değiştiğini ve yakın coğrafyada yaşanan sıcak çatışmaların da Türkiye’yi olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Yurtiçinde de bir takım sıkıntıların devam ettiğini vurgulayan Özkaya, “Kur, faiz ve enflasyon üçgeninde henüz arzuladığımız seviyelerin çok gerisindeyiz. Finansa erişim sorunumuz artarak devam ediyor. Ticari kredi kartlarındaki limit daralması maalesef arz yönünde baskılamaya, üretimi kısıtlamaya katkı sunuyor. Kurlarındaki artışın enflasyonun çok gerisinde kalması yurtdışı rekabet gücümüzü olumsuz etkilenmeye başlamış olup, emek yoğun sektörlerimizde pazar kayıpları hızlandı. Ayrıca bazı istihdam yüksek sektörlerimizde artık yeni yatırımlar yapılmayıp mevcutlardan da becerebilenlerin yurtdışına tesislerini taşıdığını takip ediyoruz. Üretim sektörünün üzerindeki gereken yükler alınmalı, imalatçı ihracatçılarımıza bazı ülkelerin uyguladığı gibi yüzde 5-7 gibi kur desteği verilmelidir. Bu geçiş dönemlerinde bu tür desteklerin misli ile ekonomimize ihracatımıza ve istihdamımıza pozitif olarak döneceği unutulmalıdır” diye konuştu.

“Bankalar faiz indirimlerini ticari kredilere yansıtmalı”

Türkiye ekonomisindeki büyüme rakamlarını değerlendirerek konuşmasına başlayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise, büyümeye özellikle iç talebin ve inşaat sektörünün katkı sağladığını belirterek, Türkiye’nin istikrarlı ve sürdürülebilir büyümesi için üretim ve ihracatın önemine dikkat çekti. Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve finansmana erişimin kolaylaştırılmasının ve sanayi sektörünün yeniden ivmelenmesi için rasyonel ekonomik politikaları vakit kaybetmeden hayata geçirmek gerektiğini kaydeden Büyüksimtci, “Merkez Bankası politika faizi 3 ayda 7,5 puan indi. Bankalar mevduat faizlerine bu indirimleri anında yansıtıyor. Ancak, ticari kredi faizleri aynı oranda inmiyor. Bu indirimi öncelikli olarak KOBİ kredi faizlerine yansıtmalarını, üretime, yatırıma ve istihdama destek olmalarını bekliyoruz. Ticari kredi büyümesine getirilen sınırlamalar da ekonomide maliyetleri artırıp, arzı kısıtlayarak enflasyonist baskı oluşturuyor. Öncelikle KOBİ kredilerinden başlayarak ticari kredilere ilişkin büyüme kısıtlarının gözden geçirilmesi gerekiyor” dedi.

“Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesini memnuniyetle karşılıyoruz”

2025 yılında makroekonomik gündemin en önemli konularından birinin yine enflasyon olacağını ifade eden Büyüksimitci, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesini memnuniyetle karşıladıklarını da belirterek, “Belirsizliklerin minimize edilmesi, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve sanayicinin rekabet gücünün korunması için dengeli adımlar atılması gerekiyor” şeklinde konuştu. Sanayiciler olarak üretmeye, ihracatı artırmaya ve Türkiye’nin kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceklerinin altını çizen Büyüksimitci, “Bunu yaparken de, ekonomi yönetiminin de sanayiciyi destekleyen politikalarla bizlerin önünü açması büyük bir gereklilik. Hep birlikte daha güçlü bir ekonomi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Büyüksimitci son olarak babası Erdoğan Büyüksimitci’nin vefatı dolayısıyla taziyelerini bildirenlere ve yanlarında olanlara teşekkür etti.