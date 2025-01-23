KAYSERİ'DE YENİ TURİZM HAMLESİ: TOMARZA BÖKE KANO PROJESİ

Kayseri, her geçen gün sunduğu yenilikçi projelerle adını duyurmaya devam ediyor. Şehirdeki yerel yönetimlerin ortaklaşa yürüttüğü projeler, hem Kayseri'nin sosyo-ekonomik yapısına katkı sağlıyor hem de kenti bölgesel bir cazibe merkezi haline getiriyor. Son olarak Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki turizmi canlandırmak ve sporun yaygınlaştırılmasına öncülük etmek amacıyla Tomarza Böke Kano Projesi’ni hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Kayseri'nin Turizm Vizyonuna Katkı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "Kayseri Modeli Belediyecilik" anlayışıyla, hem şehri hem de Kayseri’nin çevresindeki bölgeleri geliştirmek adına projeler üretmeye devam ederken, 2024 Avrupa Spor Şehirleri arasında "Yılın En İyi Spor Şehri" seçilerek 'Altın Bayrak' kazanan Kayseri’de, bu projeyle spor ve turizmin kesişim noktasında önemli bir adım atılacak.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ile Etüd ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı, Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya’yı makamında ziyaret ederek, proje ile ilgili toplantı gerçekleştirdi. Yapılan son toplantıda proje detayları gözden geçirildi. Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle yapılan çalışmaların hızla ilerlediği ve projenin kısa sürede ihaleye çıkacağı belirtildi. Toplantıda, Tomarza AK Parti İlçe Başkanı Turgut Koç da hazır bulundu.

Doğanın Kalbinde Bir Macera

Kayseri'nin Tomarza ilçesi Böke Mahallesi'nde, doğal güzellikleriyle göz kamaştıran Zamantı Irmağı boyunca kano yapma imkânı sunacak bu proje, doğayla iç içe spor yapmayı sevenler için yeni bir rota oluşturacak. Bu eşsiz deneyim, Kayseri'yi yalnızca spor değil, aynı zamanda doğa ve macera turizmi açısından da önemli bir merkez haline getirecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hem sporun yaygınlaştırılması hem de bölgesel kalkınmanın desteklenmesi adına Tomarza Böke Kano Projesi ile yeni bir sayfa açmış olacak.